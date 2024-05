極端太陽風暴│極光英文點讀？加國小紅書戶追極光　被警截停咁講

【極端太陽風暴/極光/歐若拉/Aurora】受到超強極端太陽風暴影響,不少國家陸續出現極光大爆發,令當地市民極其興奮。有身在加拿大的小紅書用戶,趁這次難的機會連夜開車到比較荒蕪的地方,希望親眼目睹壯觀的極光,不料中途卻出了錯,車開到一半被警察截停,被警員問及開車目的時,樓主緊張得忘記了極光的英文,就回答了「something's happen in the sky」,令警察懷疑樓主是不是嗑了藥。帖文引起網民熱烈討論,更提醒想記住極光的英文Aurora,只需記着一首流行曲。



加國的小紅書戶原本打算連夜開車追極光,豈料竟被警察截停,他慌亂得忘記了極光的英文怎讀。(小紅書)

日前該網民於小紅書以「別人出門追極光,我出門追錯了光」為題發文,表示自己乘着難得一見的機會便夜晚開車出去追極光,卻沒想到開車途中被警察截停,懷疑他酒後駕駛,「說我開車左右晃,一會開得快,一會開得慢」,問他是不是喝了酒。警員再問他在這裏做甚麼的時候,樓主一時緊張就忘記了極光的英文,於是回答「something's happen in the sky」。

英國多地都能見到極光,德比郡港人在自家後花園就見到奇景。(英國德比郡港人提供圖片)

+ 3

樓主的答案令警員更為疑惑,更直接詢問他是不是嗑了藥,要他下車做吹氣測試,通過測試後被再三提醒開車注意安全,最後將他放行。樓主事後表示,經過這件事之後,這輩子大概也許不會忘記「極光」這個英文單詞。

不少網民認為帖文非常逗趣,紛紛留言提供方法讓樓主記得極光的英文,「記住張韶涵的那首歌《歐若拉 Aurora》。你就永遠不用再擔心something is happening in the sky」、「你給員警唱一句:神秘北極圈,阿拉斯加的神殿」。

(小紅書)