自備膠飲管替換　被侍應提醒「唔用得」　食客怒轟：邊X度唔畀啊

首階段「走塑」措施於4月22日起開始實施，禁止堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。最近1名食客在網上發文，表示日前到將軍澳日出康城一餐廳用餐，後來他將凍檸茶內的紙飲管，替換成自備的膠飲管，不料1名侍應上前告知「唔用得」，令他當下氣得大罵對方「乜X嘢唔得啊？邊X度唔畀啊？」。帖文引來網民討論，有人批評該名侍應無理阻止客人使用膠飲管，但也有人反斥樓主太激動，認為毋須為難店員。



1名食客在網上發文，表示日前到將軍澳日出康城一餐廳用餐，他將店家提供的紙飲管，替換成自備的膠飲管，不料1名侍應上前告知「唔用得」。（facebook圖片）

該名食客於facebook群組發文，表示自己早前到將軍澳日出康城1間餐廳吃午餐，其間點了凍檸茶，店家提供紙飲筒，他便換上自備的膠飲筒，惟有1名女侍應隨即上前，表示不能使用膠飲管。樓主聽後大怒，「乜X嘢唔得啊？邊X度唔畀啊？」，對方沒有反駁，樓主在文中更指，「如佢再嘈我即刻拍片，一路X佢老母一路拍片周圍放，好彩呢幾日心情比較好，未X佢老母」。

樓主的經歷很快引來網民熱議，有人附和樓主並指法例沒有禁止客人使用自備的膠製餐具，批評店員要求不合理，「唔畀賣同供應，冇話唔畀用喎」、「法例是禁止餐廳提供，不禁止顧客自備使用，要搞清楚，俾我會鏟爆嗰個職員」、「邊條例話唔畀市民用膠飲管？職員又要唔識嘢喺度X人」。

然而，也有網民批評樓主小事化大，認為他只要解釋是自備膠飲管即可，根本毋須大發雷霆，「政策又唔係個職員定嘅，難為個職員有咩用呢？」、「不要為難職員，佢都係打份工啫」、「其實人哋打工啫，你X一個打工仔好威威？」、「呢啲咪正宗極品西客囉，少少嘢就講粗口問候人」、「你解釋下係自己帶來，就解決咗件事啦，有需要咁躁底？」。

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