妙齡女屙蛋白尿急就診　自爆「每晚床戰四五次」極傷身　下場曝光

現代兩性觀念開放，但在從事性行為時若未做好保護措施，恐使健康亮紅燈！台灣腎臟科醫生洪永祥就在節目中分享，他曾遇過一名年輕漂亮的女子前來就醫，稱自己因受蛋白尿困擾，且治療許久都不見好轉，直到醫生進一步問診後，才得知原來都與「床事」有關。



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洪永祥在節目《醫生好辣》中指出，曾有一名年輕漂亮的女病患，因受到蛋白尿困擾，故特別前來就醫。不過，女病患經過一番調養後，病況雖受到控制，怎料後來病情再度惡化。但令洪永祥感到怪異的是，女病患在問診過程中卻否認生活習慣有改變。

隨著蛋白尿問題遲遲沒有改善，女病患這才害羞地向洪永祥坦承，她在先前交了新男友後，2人因為身處熱戀期，幾乎每天晚上都要恩愛一番，且有時甚至一夜要戰4、5次，導致她睡眠嚴重不足、進而使腎功能受損。所幸經醫生指導與調整治療方案，加上男友後來出差，女病患才得以靜養、病況好轉。

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直到某天，洪永祥才得知她交了新男朋友「性愛過於頻繁，一天要4、5次」，每天晚上開戰，長期下來造成她失眠、睡眠不足，進而影響腎功能，導致蛋白尿問題無法改善。經過醫生的指導和調整治療方案後，病患終於在男友出差期間得到了良性的轉變，症狀有所改善。

洪永祥最後也提醒，現在有許多年輕病患在就醫時，因為個性害羞而隱瞞重要的生活資訊，險些錯過黃金治療時間。另外，適當的性生活雖是日常健康的一部分，但若過度的話，則可能有害身體健康。

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