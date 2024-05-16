人妻被丈夫睇死嫌蠢　僅靠老爺1句簡單問話發現端倪　終復仇成功

千萬別小看枕邊人！日本1名女性婚後一直遭丈夫看扁嫌笨，她討厭丈夫侮辱性言論卻無從反抗。而事實上她卻不如丈夫所想般不堪，反而只透過老爺說的1句話就察覺出端倪，之後更與老爺暗中合作，找出丈夫婚內出軌的證據。最後她向丈夫提出離婚並索償，而男方不但失去了工作，還要支付賠償金，人妻可說是痛快地成功報仇了。



日本1名人妻婚後總被丈夫嫌笨，她討厭丈夫侮辱性言論卻無從反抗。（《夫妻的世界》劇照）

根據日媒「TRILL」報道，日本1名結婚半年的人妻因婚姻生活與丈夫鬧矛盾，因為丈夫總是嫌她笨，並說一些過分的言論，把她當成「白痴」。她現時在家做全職家庭主婦，然而她本打算婚後就重返職場，卻被丈夫嘲笑能力不足，像是說「你不可能做得到的」之類的話，令她感到非常厭煩卻又無可奈何。

直至一次，老爺私下傳訊訊問她婚後生活狀況及與兒子相處如何，她忍不住向老爺訴苦稱遭丈夫嫌棄。老爺對兒子的行為表示震驚及代為致歉，又問她「10萬日圓（約5,000港元）的生活費夠用嗎？」。人妻初聽時有些不明所以，追問後才得知原來老爺自他們結婚起，每月都會金錢資助兒子，希望能幫忙改善兒子兒媳的婚後生活。而事實上，她根本不知丈夫從老爺那收錢的事。

人妻聯手老爺暗中調查搜證，之後向出軌的丈夫提出離婚，並要求對方支付離婚撫慰金。（《夫妻的世界》劇照）

而老爺得知兒子隱瞞收錢的事，不但相當反感，亦感到可疑。人妻決定聯手老爺暗中進行調查，結果發現丈夫不但隱瞞收錢一事，而且的確有外遇。人妻掌握到足夠證據後向丈夫提出離婚，並要求對方支付離婚撫慰金。最終男方不但離婚收場，更因此丟掉工作，在找工作的同時還需設法支付賠償金，人妻此舉一雪被丈夫侮辱之恥，可謂「復仇成功」。

（綜合）