疑居英港人「打橫泊」惹不滿　被粗口字眼問候　疑似車主現身解話

假如在路邊泊車，與前後車預留一定距離，並且沿着直線停泊應是世界各地的正常做法，但最近1張拍攝於英國曼徹斯特的照片，顯示1輛私家車竟「打橫泊」在路邊，不但緊貼着一旁的汽車，車身後半部份更是直接剷上行人路，而車頭擋風玻璃則被人放上寫有「I’M A CXXT（意指女性陰部的粗口）」的紙牌。有網民發現車內一中文字「加油」為設計的吊飾，推斷車主應為居英的港人，掀起兩地網民熱議。



最近1張拍攝於英國曼徹斯特的照片，顯示1輛私家車「打橫泊」在路邊，車頭擋風玻璃被人放上寫有「I’M A CXXT（意指女性陰部的粗口）」的紙牌。（facebook圖片）

facebook專頁「Shite Parking Watch UK」日前上傳相關照片，並指拍攝於英國曼徹斯特的索爾福德（Salford），相片則可見1輛白色Peugeot私家車「打橫」停泊在路邊，車頭對着馬路中央，車身後半部則直接剷上行人路，車尾幾乎貼着圍欄。此外，該私家車的副駕駛座車門亦緊貼旁邊的灰色私家車；而其擋風玻璃被人放上紙牌，寫有「I’M A CXXT（意指女性陰部的粗口）」。

不少英國當地網民紛紛在帖文留言，批評相關車主胡亂泊車，「非常傑出的告示紙牌」、「典型Peugeot司機」、「應該要罰款」、「千萬不要刮花那車輛」、「它擋了行人路，警察應該介入，可以直接拖走那汽車，車主亦應被罰款並扣除3分」、「太危險了吧」。

1輛白色Peugeot私家車「打橫」停泊在路邊，車頭對着馬路中央，車身後半部則直接剷上行人路，車尾幾乎貼着圍欄。（facebook圖片）

帖文和照片後來被香港網民分享至連登討論區，部份人發現涉事私家車內掛有中文字「加油」為設計的吊飾，推斷車主應為居英的香港人，紛紛怒斥「除咗講違泊，條友智力都有問題，咁X樣泊低架車，有冇腦」、「一下封咗前後兩架車，加行人（路），冇畀人拖車都要還神」、「泊到呢個X樣冇地方會接受到」、「仲要泊上行人路，咩心態」。

後來有網民上傳Threads的截圖，顯示1名疑似是車主的女子發帖解釋事件的實際情況。（網上截圖）

不過，後來有網民上傳Threads的截圖，顯示1名疑似是車主的女子發帖解釋，指事件起因是旁邊的灰色私家車「一架車泊兩個位」，該車後方其實還有大量空間，「我架車係（泊）到好X貼但完全掂唔到」，而除了她所泊車的位置，附近路段經常會被「抄牌」，因此在該處泊車並無問題，「如果真係唔泊得，嗰度日日keep住有人抄，一早抄X咗啦」。她又指自己不知道是誰放上該張寫有粗口的紙皮。