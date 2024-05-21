交往10年！同居揭未婚夫有嫖妓習慣　踢爆繼續嫖　女生不捨提分手

婚前同居才揭發未婚夫有嫖妓習慣！台灣有女生在討論區發文，表示和未婚夫交往近10年，原定去年結婚，但因親人離世要守喪而押後，一直遠距離戀愛的兩人最近同居，這才揭發原來未婚夫一直有嫖妓習慣。最初女生選擇原諒，未婚夫承諾不會再犯，結果「又發現第二次了…」，崩潰指捨不得放棄10年感情，但卻已失去信心。網民一面倒認為未婚夫只會變本加厲，「買春這種事，只有0次和無限次」，溫提「還沒結婚是妳最大的幸運，說真的快逃」。



女生在在討論區發文，表示與未婚夫交往接近10年，同居後2度揭發對方嫖妓。（示意圖 /《飛虎出征》劇照）

樓主早前在Dcard討論區以「未婚夫買春該再給一次機會嗎」為題發帖，提到自2014年8月跟未婚夫交往至今，相戀近10年，對方2021年已求婚，原定去年6月成婚，未料家中長輩離世要推遲。

兩人長時間遠距離戀愛，去年10月開始同居，未料一同生活後，樓主揭發未婚夫有嫖妓習慣，「第一次時我選擇原諒，而且他答應我不再買春，但我又發現第二次了」。發現第二度被背叛後，「他一樣有道歉，但…只是道歉」，她原想分手，卻放不下10年感情，除了嫖妓習慣外，未婚夫其餘一切都對她很好，「怕會不會是我被一粒沙遮住三千大千世界，但又對這段感情沒信心」。樓主表示，她是大哭發洩後冷靜過來才發文，已調節好情緒，希望得到網民意見。

樓主不捨放棄近10年感情，想原諒未婚夫但擔心他再次嫖妓。（示意圖 / GettyImages）

不論男女網民均提醒樓主宜盡快分手，「買春只有0次和無限次，妳要慶幸自己提早發現，趕快分手吧」、「你能接受他無誠信就繼續，你能接受他肉體出軌就繼續，反之就離開」、「還沒結婚是妳最大的幸運，說真的快逃」、「很能體會妳捨不得這10年心情，但你要知道如果妳花10年時間都不能夠讓對方珍惜妳，妳還得繼續花幾個10年？」，不少人擔心對方長年有嫖妓習慣，「把惡心性病傳染給你，你就完蛋了」。

亦有網民認為原諒未婚夫只會讓他變本加厲，坦言樓主這刻選擇原諒但對方再犯，這種傷害只會不斷重複，「被發現一次你都原諒了還有下次，代表你是可以接受買春」、「人要有底線，一但你沒了底線對方就只會重複傷害你」。

（Dcard）