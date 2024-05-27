生B後拒性交！忠心男呻女友性慾低　驚揭她這樣解決性需要更崩潰

與伴侶間性需求不一致，當然會很痛苦！英國1名男子在家長網上論壇發文大呻，表示女友一向性慾較低，而誕下孩子3個月後，雙方終於再次性交，當男子以為性生活可回復正常之際，詎料女友卻再無意上床。樓主直言對性愛感到沮喪，又指女友過往曾叫他找其他途徑滿足性慾，但他是忠於「一對一」的人，認真對待雙方關係，所以從未出軌。樓主上班後努力幫忙湊孩子，讓女友有時間沐浴休息，但情況一直沒有改善，反而發現女友竟然在性玩具，顯示並非完全沒有性需要，卻不願意跟他性交。



網民回應指樓主不應過於着急，指女士生產後心態很複雜，建議他給予更多時間讓女友休養身體，然後雙方再坦誠說出感受，望能找到解決辦法。



英國新手爸在網上發文，表示孩子生出3個月後，女友跟他性交後便抗拒再發生性行為，事件令他感到很困擾。（示意圖 /《格雷的五十道陰影》劇照

該名新手爸匿名投稿至英國家長網上論壇，大呻跟女友的關係，指女友一向性慾較低，交往時甚至提出他可以跟其他人發生性關係，去滿足他們之間的缺失，但樓主重視伴侶間「一對一」的忠誠，所以沒有照做。

雙方交往至女友懷孕，且順利誕下嬰兒，在產後3個月，樓主終於再次跟女友性交，而且過程順利。正當他以為可以有正常性生活，但女友自此再無任何性暗示。樓主表示不想女友感到壓力，所以也沒有作出任何行動，而每晚嬰兒就睡在旁邊，女友則穿着衣服，舉動已說明她不想親熱。

樓主直言對性生活狀況感到沮喪，又自問相當體貼，雖然要全職上班，但下班後都會幫忙照顧孩子和做家務，讓女友可以安心享受洗澡和休息，「可惜完全沒有幫助」。然而更令人震驚的是，樓主卻發現女友曾清洗性玩具，即她並非完全沒有性慾，而是以自慰解決，卻不肯跟他性交。面對如此狀況實在很無助，所以尋求網民意見。

樓主指指女友一向性欲較低，交往時甚至提出他可以跟其他人發生性關係，但他從沒出軌。（示意圖 /《喜愛夜蒲》劇照

網民看完帖文反批評樓主過於急躁，「產後才3個月，別這麼不耐煩」，建議他給予足夠時間讓女友休養身體。另有網民則指出溝通是維繫2人關係的重要橋樑，認為他應該坦誠跟女友表達自己感受。

（綜合）