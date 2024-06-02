色字頭上一把刀！男子疑偷食人妻斷正　遭菜刀劈頭　連人帶刀送院

這是真的是「色字頭上一把刀」！內地早前瘋傳1段短片，指有1名男子疑到人妻家偷歡，詎料對方丈夫歸家撞破姦情，激動得向姦夫揮舞菜刀，男子慘遭菜刀直接劈頭頂，最後頭上插着菜刀的情況下被直送醫院救治。片段引來網民熱議，許多人都表示被驚悚畫面深深震撼，有人則笑言「色字頭上一把刀原來是真的」，但亦認為不斷以暴力解決問題。



內地瘋傳短片，指1名男子疑似偷食人妻斷正，被返家的人夫持菜刀追斬，結果頭部中刀，連人帶刀送院求醫。（微博影片截圖）

內地微博早前日瘋傳標題「色字頭上一把刀」的短片，片長約21秒，網傳1名內地男子早前趁5.20（5月20日，諧音「我愛仔」）與人妻幽會，豈料遭其丈夫捉姦撞破，人夫盛怒下持菜刀追斬姦夫，男子頭部被菜刀劈中，緊急送院救治。

內地瘋傳短片，指1名男子疑似偷食人妻斷正，被返家的人夫持菜刀追斬，結果頭部中刀，連人帶刀送院求醫。（微博影片截圖）

從短片可見，最初是在屋內拍攝，見1名男子左手拿手機拍片，右手則拿起菜刀揮舞，並怒斥「在我家裡搞啊！」。畫面見到一對男女從附紅色燈光的房間走出來，均一言不發，惟女方衣衫不整，仍在整理衣服。

其後，畫面見到疑似姦夫已被送到醫院，清晰可見頭部仍插住一把菜刀，血流披面，場面十分恐怖。最後見該名男子已躺在病床上，手插住針打點滴，有醫護人員上前查看狀況，惟菜刀仍見插在男子頭上。

有指該片段事發日期為5月20日，人妻在5.20寂寞難耐，聯絡姦夫登門幽會，惟丈夫歸家捉姦「斷正」，疑似姦夫慘遭菜刀直接劈頭部，其後送院急救。事發過程被人夫用手機拍下，其後有人以「色字頭上一把刀」為題，將短片上傳到微博，隨即被廣傳。

對於事件被完整記錄，就捉姦、劈姦夫，甚至送院都不忘拍片，故有人質疑內容真偽，惟短片已於網絡瘋傳。不少網民笑稱古語無欺，「色字頭上一把刀原來是真的」、「古人誠不欺我」、「真．頭上一把刀」。亦有人指，片段有警戒作用，「家人們，引以為戒」，又指任何時都不應訴諸暴力，否則只會把問題加重。

（綜合）