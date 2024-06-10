Duffy背囊短裙女當眾暴走27秒　跳起又瞓地又哭鬧　男伴冷眼旁觀

人與人之間發生爭執並不出奇，但切忌過於激動！網上流傳1條影片，顯示1對男女行經商場，其間懷疑口角，一身可愛裝扮、揹達菲熊（Duffy）公仔頭背包的短裙女生突然用力踏地大吵大鬧，甚至跳起後疑跣腳變「躺地」，繼而坐在地上大聲哭鬧，誇張舉動引來其他人觀望。同行男生表現冷淡，沒有多加理會，網民笑言「沒有公主命，就别有公主病」、「這女朋友還能要嗎？」、「她還覺得自己是個大寶寶」，雖然有人質疑影片真實性，但有網民始終覺得片中動作比較危險，建議其他人勿做為妙。



短裙女生一身可愛裝扮，揹住迪士尼達菲熊造型背囊。（網上影片截圖）

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涉事影片長約27秒，近日在社交平台X（前稱Twitter）、facebook和微博瘋傳，有不少網民指影片在內地發生，但哪個城市眾說紛紜，部份人指事件涉及男女朋友爭執，包括指控出軌，亦有人指片中男子其實是附近食肆店長，只不過出來勸服短裙女生。

片中可見，短裙女生一身可愛裝扮，揹住迪士尼達菲熊造型背囊，突然在商場用力踏地大聲吵鬧，繼而整個人跳起，疑落地時跣腳倒下，四肢繼續亂揮，猶如小朋友耍賴。女生接着坐在地上放聲哭鬧，引來保安員和其他途人觀望。

男生一直無動於衷，一邊望住女生，一邊在附近遊走，沒有出言安慰。（網上影片截圖）

但身穿寫有「現烤現吃」繁體字粉紅色上衣和戴帽及口罩的男生一直無動於中，一邊望住女生，一邊在附近遊走，沒有出言安慰，影片便結束。

多名網民紛紛留言指「她可能還把自己當小孩子看待」、「在公共場合耍賴好尷尬呀」、「巨嬰」、「地板好可憐」，但亦有人質疑影片真偽，認為目前欠缺詳情資料，不排除有人創作影片，切勿跟車太貼。有網民則表示不論影片是真是假，片中女子動作暗藏危險，隨時傷害到身體，提醒其他人切勿照做。

（綜合）