綠置居2024攪珠結果｜頭十號碼有無你份？揀樓次序、轉讓限制一覽

【綠置居2024／綠置居2023／攪珠結果／價錢／長沙灣麗玥苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦鞍苑／油塘高宏苑】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，另有早前未售出或因買賣協議撤銷（撻訂）而收回的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑單位。

攪珠結果今日（6月6日）出爐，不過原來即使頭十號碼也未必優先揀樓，究竟揀樓次序及程序如何？轉讓限制？有什麼須知？以下一一看清。



先看綠置居2023攪珠結果：頭十個攪珠號碼▼▼▼

60、51、32、84、81、71、57、76、87、63

「綠置居單位2023」以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，另有鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑共約180個單位。（凌子淇攝）

須知1：揀樓次序



各類別申請者的選樓次序如下：

1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而有關目標清拆日期是在綠置居2023推出日期（開始接受申請的日期）之後

2）參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者

3）其他家庭申請者

4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而有關目標清拆日期是在綠置居2023推出日期（開始接受申請的日期）之後

5）其他1人申請者



根據房委會網頁，房委會為參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者設有700個綠置居單位配額，亦為1人申請者預留200個綠置居單位。設定的配額只適用於綠置居單位，當有關申請類別的綠置居單位配額用盡後，房委會便會邀請下1個申請類別的申請者選樓。

當「家有長者優先選樓計劃」設定的配額（即700個綠置居單位）用盡，「其他家庭」類別申請者便會獲邀選樓。如參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者未能取得配額，他們仍有機會在「其他家庭」類別下購買單位。若所有參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者獲安排選樓後仍未用盡該配額，剩餘配額會撥歸「其他家庭」類別申請者。如參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者已成功選購單位及簽署房委會綠置居單位的買賣協議，有關配額會被視作已耗用。日後因相關買家撤銷買賣協議而從這個申請類別釋放的單位配額，不會再分配給其他參加「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者。

當只餘下200個綠置居單位可供選購（即為1人申請者預留的200個綠置居單位配額），或「其他家庭」類別申請者的名單已用盡（視乎何者較早而定），1人申請者會獲邀選購餘下任何面積單位。如在1人申請者名單用盡後仍有綠置居單位未售罄，所有餘下綠置居單位會回撥予未曾獲邀選樓「其他家庭」類別的申請者。如1人申請者已成功選購綠置居單位及簽署買賣協議，有關預留的綠置居單位會被視作已耗用。日後因相關買家撤銷買賣協議而從這個申請類別釋放的綠置居單位，不會再分配給1人申請者類別。這些因買賣協議撤銷而收回的單位配額，會撥歸「其他家庭」類別的申請者按選樓次序選購。

因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位／租置計劃回收單位，會於房委會辦妥撤銷手續後的下1個選樓日，供當天正在進行選樓的申請者按選樓次序選購。

須知2：綠置居2023售價



「綠置居2023」推售長沙灣東京街麗玥苑，涉及2,359個單位，面積280至646平方呎（26至60平方米），以市價五二折售賣，價錢約154萬至461萬元，平均呎價6,470元，預計2027年落成。以最高按揭95%計算，購買最低售價單位，首期7.7萬元便可上車；而今次最貴單位，創綠置居新高。

「綠置居2023」也會出售178個之前兩次未售出或撻訂後收回單位。當中鑽石山啟鑽苑有66個，面積184至479平方呎；馬鞍山錦鞍苑有107個單位，面積184至280平方呎；油塘高宏苑有5個，面積192至287平方呎。此外，根據《香港房屋委員會資助房屋小組委員會議事備忘錄》，提及會在「綠置居2023」推售一個合理數目的租置計劃回收單位，最終數目和詳細單位名單會於選樓前約3個月確定。截至2023年11月租置計劃未售單位的定價介乎約14萬元至123萬元，折扣率為評定市值折減80%至85%。

新一期綠置居長沙灣麗玥苑位於西北九龍填海區一號地盤，共建三幢大廈，預計2027年落成。（深水埗區議會文件）

須知3：攪珠及揀樓日期



房委會預計，綠置居2023於2024年6月6月攪珠，預計第3至第4季楝樓。今次繼續採用現行選樓優先次序，有700個單位列作「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者配額，200個名額撥作1人申請者專屬。

須知4：轉讓限制

