24歲仔遭取笑！母子率3男怒復仇　狂踢情侶逼全裸「土下座」謝罪

子女受到欺負，父母都不應用暴力報復！日本1名24歲清潔工懷疑被取笑，對方言論甚至提及其女友，男子因而深感不忿，於是向母親求助。母子其後聯同3名男子組成「復仇者聯盟」，向涉事情侶報復，踢向他們臉腹毆打，甚至強迫他們脫光衣服，全裸做出「土下座」謝罪。被毆情侶事後報警求助，警方調查後拘捕5名涉案人士，但只冇1男子認罪，而母子及另外2男子都否認罪行，警方正調查內情。



日本男子不滿被人取笑，聯同母親及同黨展開復仇大計。示意圖，非當事人。（《半澤直樹2》劇照）

引發事件的24歲清潔工山路大樹與51歲無業母親山路留美住在和歌山市，大樹被指不滿遭到取笑，對方言論甚至提及其女友，故憤而向母親求助。兩母子為了復仇而召集同黨，因而相約住在同市的22歲拆除工人青柳詩音、沒有固定住所的22歲拆除工迫田達也，以及同市另一名20多歲男子，一起對涉事情侶大報復。

涉事情侶除了遇襲之外，更被要求當眾全裸「土下座」道歉。示意圖，非當事人。（《半澤直樹2》劇照）

5月12日凌晨零時至2時40分左右，5人相約涉事的20多歲情侶到市內1個公園見面，聯手向他們報復，包括踢向2人的腹部和臉部，造成瘀傷和其他傷勢，更勒令2人當眾脫光衣服，全裸作「土下座」道歉。情侶寡不敵眾下已傷痕累累，被逼依言照做，受盡凌辱才獲准離開，事後往求醫，花了約1周時間才完全康復。

涉事情侶除了被拳打腳踢外，更被迫全裸做出「土下座」道歉。示意圖，非當事人。（《Oh My Boss！戀愛放別冊》劇照）

受害情侶事後報警求助，警方以涉嫌襲擊和猥褻等罪行拘捕涉案5人，當中只有1人認罪，其餘男女均否認犯法，包括該對母子，他們聲稱「現場有暴力行為，但自己沒有參與」，警方正展開調查。

（綜合）