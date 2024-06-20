女兒拿¥1萬裝修費　去文具店買My Little Pony卡　母1理由促退貨

小朋友竟花過萬元抽卡！浙江湖州沈女士原放了1萬多人民幣（約1.2萬港元）在床頭櫃用來裝修，近日發現不翼而飛，10歲女兒承認拿錢，全數花在文具店購買小馬寶莉卡（My Little Pony，又譯彩虹小馬），她認為金額之大，文具店老闆理應向家長反映，要求退款。文具店老闆拒絕退貨，認為購買量多，拿回家父母不可能不知，女孩曾說家人對購物知情，而且她不止買卡，「她只純買卡沒有買文具的話，天打五雷轟把我轟死」，沈女士決定循法律途徑追究。許多網民批評沈女士是「熊家長」，認為事件重點應是女孩偷家裏錢，「家長自己教育失敗，還妄想陌生人幫她教育孩子」。



母親沈女士表示女兒把1萬多人民幣裝修費拿去文具店購買遊戲卡，她向老闆理論要求他退貨但遭對方拒絕。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

內媒報道，湖州沈女士原放了1萬多現金在床頭櫃作裝修費，最近發現錢不見了，10歲女兒承認擅自拿走錢，全部花在文具店買小馬寶莉卡。該動畫深受兒童歡迎，卡片以盲盒方式出售，每盒要價200多元（約215港元），每盒數十包，每包幾張。沈女士指，女兒是1個月內分批拿錢，每次幾百元至千元不等，批評文具店「老闆知道這個金額這麼大，他也不跟我們大人說反映一下」，便拿了整箱小馬寶莉卡到文具店理論。

趙老闆確認沈月女士女兒2個月內多次到店消費，每次都花幾百元，最豪的一次是上下午都到店內，合共花上千元。見女孩花費得多，老闆坦言「我們也害怕，我問她家裏知不知道，她說讓買的」，他指千元可買5盒小馬寶莉卡，並即場展示有多大盒，體積之大小孩拿回父母一定察覺。另外他也認為沈女士說法誤導，女孩除了買卡還有買文具等商品，花費至少數百元，「如果說她只純買卡沒有買文具的話，天打五雷轟把我轟死」。

沈女士發現女兒花了上萬元人民幣去買小馬寶莉卡。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

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沈女士稱女兒告訴她卡片很便宜，只需幾十元，當時沒太注意，結果上萬元全被拿去買卡。內媒向律師查詢，對方認為女童屬限制民事行為能力者，花上萬元買卡已經超越其年齡能控制的行為，屬無效民事行為。老闆拒絕退貨並表示不介意對薄公堂，沈女士決定循法律途徑追究。

老闆指1,000元可以買入5盒卡片，即場展示貨物體積，認為女孩拿回家時父母一定會發現。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

有網民批評母親教子無方，不肯承認女兒過失只懂怪責別人，「家長自己教育失敗，還妄想陌生人幫她教育孩子」、「小小年紀偷家裏錢不管教，賴老闆」、「家長為什麼不能把孩子的錯誤買單呢？而不是把所有的問題都推給賣家」。不少網民認為老闆遭遇不幸，「商家真冤」、「老闆也是倒了八輩子血霉，這種拆開的都不能再二次銷售」。也有人支持老闆拒絕退錢，指責母親根本在包庇女兒偷錢，「跑去欺負小店老闆，還會覺得自己小孩偷錢是問題麼」，認為家長把責任推給老闆也是無補於事。

網民一面倒鬧爆沈女士，「重點不應該是小姑娘偷了家裏的錢嗎」、「家長自己教育失敗，還妄想着陌生人幫她教育孩子」、「這麼多東西帶回家都不知道嘛，我買張貼紙都藏的要死」。不少人支持老闆企硬，「商家真冤」、「老闆也是倒了八輩子血霉，這種拆開的都不能再二次銷售」。

（綜合）