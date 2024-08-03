公屋｜港女問調遷手續　遭諷刺貪心想搬大屋　透露1原因令人淚崩

公屋是社會珍貴資源，居住面積會按租戶多少而調節調動。有港女在網上詢問調遷手續，即被網民誤會想搬大屋，留言諷刺「唔怪得起多多公屋都唔夠啦，生幾件又話擠迫户，唔鍾意又話調屋，用緊公帑仲阿吱阿咗」。但樓主解釋是丈夫過身，變相是寬敞戶，所以想「大屋換細屋」，網民隨即留言指「房署冇叫你調，就住吓先啦，希望你老公安息，節哀」、「送你一個大擁抱」、「打畀主任同佢講，拎齊文件畀佢搞手續」。



樓主在網上詢問調遷手續，被網民誤會是想搬大屋，即留言諷刺，惟她解釋是丈夫過身，變相是寬敞戶，所以想「大屋換細屋」。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「公屋討論區」發出帖文，詢問「想問問調遷要咩手續？」，網民紛紛表示「睇咩原因，我有問房署，亦有搵區議員寫信」、「社署社工推薦信，唔一定批」，亦有人以為樓主想搬去面積較大的單位，諷刺「唔怪得起多多公屋都唔夠啦，生幾件又話擠迫户，唔鍾意又話調屋，用緊公帑仲阿吱阿咗」。

網民教路指樓主可聯絡相關大廈的主任，「佢會俾文件你安排遞交申請，準備定近1年入息證明」。示意圖。（資料圖片）

樓主在帖文補充，因丈夫早前在醫院過身，「想離開傷心地，加上寬敞戶」，所以想交還目前居住、面積較大的公屋單位。

網民才恍然大悟，再留言指「我嗰時老公過世有信件，房署7日調樓」、「大屋換細屋，房署應該會好積極幫你手喎」、「你聯絡你嗰座嘅主任，佢會俾文件你安排遞交申請，準備定近1年入息證明」、「樓主請節哀」、「願亡者安息，一路走好」。

（公屋討論區 - 香港facebook群組）