遭輪椅男指阻路　女子慘被撞6次再粗口辱罵　報警後結局係咁

普遍香港人步伐急促，在街上被身後的途人「爬頭」並非罕見的事。最近一名女子在社交平台上傳影片，稱她走路時忽然被身後一名坐電動輪椅的男子指「阻路」，更先後被對方的輪椅撞了6次，並以粗口辱罵她。據樓主上傳的影片顯示，雙方口角期間，樓主叫男子不要離開，她已經報警，而男子則大罵「乜X嘢啊妳？妳睇妳個樣似乜X嘢」，讓樓主氣得在文中直言「傷殘人士真係唔係大晒」。



女子表示，她早前在行人路時忽然被身後一名坐電動輪椅的男子指「阻路」，更先後被對方的輪椅撞了6次。（facebook影片截圖）

該名女子在facebook群組「長沙灣街坊」上傳影片，表示早前在街上行走時，忽然被身後一名坐輪椅的男子指她阻路，隨後更直接以輪椅撞向她。樓主表示，當下她還未反應過來，輪椅男便再出言罵她，「話佢（輪椅男）就係咁串，就係咁惡」，並再一次撞她。樓主忍無可忍報警，要求該名男子不要離開，不料對方一番「粗口輸出」，而且再撞她數次，「點知最後警察差唔多到，佢即刻走」。

樓主續指，輪椅男離開時直接駛出馬路，險些撞上一輛巴士，幸好當巴士及時煞車。她在文中大嘆，是次經歷只能當作不幸事件，但坦言「傷殘人士真係唔係大晒」，又問其他網民該男子是否該區「慣犯」。另據其上傳的影片，顯示了兩人口角的過程，輪椅男在片中以粗口辱罵，「乜X嘢啊妳？妳睇妳個樣似乜X嘢？係人嚟嘅？」，此時女子叫他不要離開，並指警察已在路上，輪椅男則回應「咩啊？妳攬住我啊？」

影片一出，便引來網民討論，有人留言安慰樓主，並指責現時的確有部份坐電動輪椅的人，無視道路安全而橫衝直撞，「有唔少人坐住電動輪椅車，開到鬼咁快，都不顧行人安全，唔留神的話，撞到一定好痛！我都想講，傷殘或老人家，不是坐住輪椅車，就可以打橫行的！」、「掉粒炮仗，佢肯定識跳起身」、「收尾個幾年都仲咁惡，咁樣欺負女仔，好嬲」、「我都試過爭啲俾輪椅車到，傷殘大晒？」。

然而，也有網民反斥樓主反應過大，而且浪費警力，「報警理由係咩？條友撞到妳？要驗傷？條友講粗口鬧我，想告佢咩？」、「呢啲情況好難避免，妳有冇諗過請一兩個書僮或者保鏢護送？」。

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