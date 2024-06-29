餐廳公告列明4規矩　冷氣限時開放堂食設最低消費　網民讚最後1條

夏日熱辣辣，躲在室內好好享受冷氣涼感絕對是一大樂事。台灣1間早餐店貼出告示，表明由於店內冷氣開放，堂食客人最低消費需滿80元台幣（約20港元），更規定用餐時間為40分鐘。公告引起網上熱議，差不多一面倒讚好，不少人力撐店家做法合理，「先講好，可接受再進來」，而其中1條守則更讓人「拍爛手掌」。



台灣一間早餐店貼出告示，註明由於店內冷氣開放，堂食客人最低消費需滿80元台幣（約20港元），更規定用餐時間為40分鐘。（FB「路上觀察學院」）

該名台男在facebook群組「路上觀察學院」發帖，寫道「連早餐店都要80元才能有冷氣座了嗚嗚」，並分享當地1間早餐店的公告牌。公告寫明因應炎熱天氣，店內冷氣開放時間為早上7時至下午1時半，入店用餐需要遵從4項守則，包括最低消費為每人80元，用餐時間限40分鐘，如消費高可享延長用餐時間，最高為1小時。

另外，店家規定禁帶外食包括飲料，違者每件酌收20元清潔費，而咳嗽、發燒或感冒者及「無法控制情緒的幼童」，則不准入店消費。

有網民同情現在經營餐廳的成本高昂，「夏季的電費真的很可怕」。（Freepik圖片）

帖文引起網上熱議，有網民笑言到快餐店涼冷氣比較划算，「沒最低消費，不限時間」，但亦同情現在經營成本高昂，「夏季的電費真的很可怕」、「使用者付費啊。店家都要生活，不是慈善事業」，而且定價80元也不算過份，「隨便買都快過百了」。

有人則估計店主必定是遇過離譜客人，才要貼出公告，「一個標示背後一定有一個令人傻眼的故事」、「真的還有人只點一杯飲料坐到天荒地老」、「我們店有時候中午也有人進來各點一份雞塊，吃完睡到打烊，完全當成午休室」，因此「明訂規矩排除佔位吹冷氣的閒人沒什麼問題」。

而公告最後1項不讓感冒生病者及「無法控制情緒的幼童」入店消費的規定，更獲得網民熱烈稱讚，「第四點我給100分」、「第四條超肯定，保護其他顧客的健康與權益」、「拒絕熊孩子」。