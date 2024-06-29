泰單身漢想成家立室　拜佛4年成功結婚生子　供奉99豬頭「找數」

單身漢4年內成功結婚生子！泰國1名男子4前年還是名單身漢，希望能成家立室，便去佛寺參拜當地人信仰的龍婆崇王佛（Luang Por Somwang），第1年便認識了現時的妻子，並順利結婚生子。日前他帶同家人前往還願，「找數」兌現許願時的承諾，供奉99個豬頭、100隻水煮蛋等，整個現場都是豬頭，相關祭品將會用於寺廟的慈善項目。



泰國有位男信徒向佛像供奉99隻豬頭、100 顆水煮蛋和 9 款水果。（網上圖片）

泰媒報道，曼谷居民瓦特（Wat）在私人公司工作，4年前仍是單身寡佬的他夢想成家立室，早日娶妻生子，便到佛統府的寺廟「Klang Bang Phra」參拜龍婆崇王佛，結果1年內他就認識了未來妻子，之後順利結婚生子，現時家庭美滿。瓦特認為龍婆崇王佛非常靈，日前帶同家人去還願。

瓦特供奉了99個豬頭、100 顆水煮蛋和9款水果，當中包括柚子、菠蘿、椰子、梨、火龍果、蘋果、提子和香蕉等。這些供品以托盤承載，整齊地擺放在佛像前，他指這些都是參拜祈禱時許下的誓言，自己回去「找數」。

信徒認為拜佛非常靈驗，經過1年的禱告便成功助他建立自己的家庭。（資料圖片）

在儀式上，瓦特把金箔貼到佛像的右手，再祈求龍婆崇王佛保佑其事業和財運，完成供奉後他更在寺廟燃燒炮仗，揭示「507」和「23」這兩組數字。當地媒體指，這些祭品將會用於寺廟的慈善項目，包括為臥床的病人、殘疾人士、長者、低收入家庭以及各種災難的受害者提供援助。

（綜合）