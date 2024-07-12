衰！港人飛英國遇無品港人家庭：擅搬櫃內行李　放任女兒狂踢椅背

近年不少港人移民英國，不少是舉家離開。最近有香港網民分享乘搭往英國航班的經歷，稱遇到有香港家庭無禮貌和「低質素」。樓主指出，涉事父親不但對妻子呼呼喝喝，而且隨意挪動其他乘客已放在置物櫃內的行李，「佢拎咗人哋件行李出嚟，搞到人哋件李要放去前面嘅空櫃，佢哋嘅行李就霸咗入去」；而在飛行途中，該家庭的2名女兒不停踢樓主的椅背，但父母均沒有制止，導致樓主難以入睡，不禁在文中爆粗怒斥，「終於見識到去英國嘅香港家庭係可以幾X無品」。



有香港網民分享乘搭往英國航班的經歷，稱遇到有香港家庭無禮貌和「低質素」。（John McArthur / unsplash）

樓主在Threads發文分享，表示6月中時乘坐前往英國的飛機，遇上一家四口的港人家庭，父母與其2個女兒的行為非常沒有禮貌，而且影響到其他乘客。樓主續指，該名父親一上飛機便對妻子呼呼喝喝，「仲鬧人幫唔到手，好似人哋幫手推住行李都欠咗佢咁」，態度惡劣；另外，當他們座位上方的置物櫃已經爆滿時，該父親完全沒有問其他乘客，便隨意挪動他人行李，「旁邊女士即刻嚇親，質問佢點解掂人行李」，父親理所當然地回應指「搬嘢囉」、「起碼搬咗可以關到個櫃」。

然而，最後還是關不上置物櫃，該名父親竟拿出別人的行李，然而放自己的行李到櫃內，「搞到人哋件李要放去前面嘅空櫃」。樓主直言「嘩，我真係倒抽一口涼氣」，認為先問得同意再搬動行李乃基本禮貌，「竟然可以有啲咁無禮貌，低質素嘅人移民英國，唔烏煙瘴氣都奇」。

樓主又指，該家人的2名女兒「都係極品」，全程飛機不停地踢樓主的椅背，「每次踢都嘈醒我一次，父母零理」，他曾向該母親反映，但對方只是1句「唔好意思」了事，卻任由女兒繼續踢，氣得樓主狠批「都幾想詛咒佢哋英國生活唔好過」。

樓主指，當該名父親發現座位上方的置物櫃已經爆滿時，便擅自挪動他人行李，最後更拿出其他乘客的行李，將自己的行李放入櫃。示意圖，非當事人。（GettyImages）

帖文引來不少網民熱議，有人附和樓主稱涉事一家人的確無品，「香港大X把呢啲無品人」、「如果同個家長講完冇用，我會直接鬧個細路」、「祝佢哋之後生活萬事不如意」、「無可避免，𠵱個世界咩人都有，個老豆去到自然有人收佢」，但也有部份網民認為不應該一竹篙打一船人，「你少飛歐洲？鬼佬一樣會搬你件行李，問題係你未必敢出聲」、「無品同佢係乜嘢人無關，係佢個人問題」。