芬蘭馴鹿角發光照瘋傳！畫面奇幻但藏悲傷原因　網民：像電影封面

這是新品種馴鹿？社交平台X（前稱Twitter）日前瘋傳2張馴鹿照片，只見牠的鹿角發出白光，該帳戶解釋照片攝於芬蘭，當地因為每年發生約4,000宗涉及馴鹿的車禍，故決定為馴鹿的角塗上反光漆。不少網民分享照片，認為畫面奇特「看起來很酷」。外媒報道，這措施效果其實不顯著，當局後來還推出了手機APP讓駕駛者上報目擊馴鹿事件。



芬蘭不時發生車禍，所以當地決定為馴鹿塗上反光漆，讓駕駛人士能在夜晚看見牠們。（示意圖 / GettyImages）

X帳號「Nature is Amazing 」較早前上傳2張相片，見到有隻馴鹿的角發出「白光」，稱照片其實攝於芬蘭，當地每年都發生約4,000宗涉及馴鹿的車禍，故決定在馴鹿的角塗上反光漆，畫面猶如電影的奇幻特效，隨即在網上瘋傳。

外媒報道，因應馴鹿晚上被車撞造成的傷亡過多，2014年起，芬蘭馴鹿牧民協會（Finland's Reindeer Herders Association）決定為馴鹿的鹿角塗上反光塗漆，夜晚更易被駕駛者識別。協會亦做過其他嘗試，包括在馴鹿毛皮上噴上特製噴霧，但始終鹿角最顯眼，不過並未顯著減少馴鹿傷亡。

芬蘭馴鹿的鹿角發光照瘋傳。（「Nature is Amazing 」X圖片）

芬蘭每年有數千宗馴鹿被輾斃個案，所以當局決定為馴鹿塗上反光漆，以便駕駛人士能在夜晚看見牠們。（示意圖，資料圖片）

至2016年，協會推出追蹤APP，讓駕駛者上報馴鹿目擊事件，同時會向進入馴鹿活動範圍的民眾發出警告，效果更佳。

帖文在X上吸引逾1,200萬次觀看，網民分享更多「馴鹿角發光」的照片，認為「看起來很酷」、「像電影封面」，可能嚇到部份人，但確實很神奇。

（綜合）