港男食下午茶被拒收2個5毫　收銀阿姐：我哋係餐廳　最終咁解決

開餐廳就不收毫子？日前有港男發帖稱在餐廳用餐後欲以現金繳付104元，他準備了1張100元紙幣及數個硬幣，包括2個5毫硬幣，卻被拒收毫子。港男不解反問，卻被收銀員告之「我哋係餐廳，唔收$0.5散銀」，原因簡直令人費解！而由於港男只有信用卡及現金，但餐廳卻不收信用卡，故事件最終以餐廳勉強收下港男現金作結。



有港男在餐廳用餐後欲以現金繳付104元，卻被拒收當中的2個5毫硬幣。（Threads截圖）

收銀阿姐：我哋係餐廳，唔收$0.5散銀

該港男在社交平台Threads上發帖，表示日前在餐廳吃下午茶，總數為104元。他於櫃台以現金付費，並遞上1張100元紙幣、1個2元硬幣、1個1元硬幣及2個5毫硬幣，而收銀員阿姐卻語焉不詳地表示「我哋係餐廳」。

樓主再叫對方收錢，阿姐則以煩厭的語氣表示「我哋係餐廳，唔收$0.5散銀」。樓主不解，指自己已遞出充足現金，對方不需找續，反問對方「點解唔收」。阿姐未有解釋，而是問樓主有沒有八達通。然而樓主卻指八達通沒錢，詢問對方收不收信用卡。惟阿姐指餐廳只收現金、八達通及支付寶，樓主並無其他支付方式，即時表示「現金，唔該」。阿姐最終無可奈何，收下現金，包括那2個5毫硬幣，但就提醒樓主「下次唔好啦」。

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣（即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。（GettyImages）

網民：勁多舖頭唔收毫子！

樓主事後發帖，「結論：歡迎來到一個cash less society（無現金支付方式的社會）」。帖文引起網民熱議，有人笑言「我睇到『下次唔好嚟啦』」，另有不少人產生共鳴，指不收毫子的商店愈來愈多，「勁多舖頭唔收毫子！」、「間間都話唔收毫子！嗰啲唔係錢啊？」。

亦有網民覺得5毫比起1毫、2毫面額也不算小，餐廳不收實在無法理解，「其實5毫都唔算過分」、「呢啲真係要X！餐廳就唔收5毫乜嘢道理？唔收5毫喺門口就要貼告示啦，仲要大大聲講收現金但唔收5毫」。不過有網民就指「銀行數銀仔要收手續費」，認為商家不想「硬食」亦是情有可原。

香港法例這樣說

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣（即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。不過香港律師會曾指出，上述法例並沒有賦予權力逼使商品或服務供應商接受這些硬幣，亦沒有其他條文說明禁止拒收法定貨幣的硬幣或訂立罰則來懲罰拒收者；雙方如有爭拗，警方會當作一般「糾紛」案件處理，協助雙方調解。

（Threads）