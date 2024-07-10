食客不滿餐廳服務惡劣　列12項問題譴責　網民：為咗交貨就算

食餐飯都要咁勞氣！香港飲食業近年備受批評，有網民在討論區發文，列出12個問題，認為「香港飲食愈做愈衰」，除了基本的食物質素外，服務態度亦引起討論，「客走冇人清枱」、「未食完唔問拎走」等做法都引來不滿，甚至批評茶記的職員喜歡「聲大夾惡X自己友」，都令食客用餐時不舒服，生意冷清可能是服務質素所致。發帖網民更稱樂見餐廳結業，「未結業嘅積多些福，消除下孽債」。



網民發帖列出12項問題，批評香港餐廳服務惡劣。（《愛回家》劇照）

樓主在香港討論區以「香港飲食愈做愈衰」為題發帖，歸納網民的留言，列出12項指控，批評香港餐廳服務惡劣，包括「客走冇人清枱、例湯淡過清水、雞鴨鵝走肉剩骨、紅白黑汁咸到出汁、中年阿姐黐身黐勢」；他又引用其他食客意見，續寫道「聲大夾惡X自己友 、食物低質、未食完唔問拎走、用餐時間少、食老本唔與時並進、偷龍轉鳳 」，更在第12項打趣道「下刪500點」。

樓主稱「恭喜」結業的餐廳，嘲諷道「功德無量救咗好多條命」，並呼籲尚未結業的餐廳需要積極改善服務，「積多些福消除吓孽債」。

許多網民認同樓主看法，指外出用膳原意為朋友相聚或品嘗美食，無奈現時不少餐廳食物質素低下，「煮得仲難食過自煮」、「食海鮮又偷龍轉鳳」。而且服務質素之差也令人難以忍受，例如「未食完唔問拎走」、「飲多過1分鐘就眼望望」，揶揄此般態度是「鄉港特色，全球獨有」，早晚會被廉價兩餸飯店取代，「買兩餸飯屋企食，又平又舒服」。

樓主呼籲尚未結業的餐廳「積多些福消除吓孽債」，改善服務服務。（ 《無間道》劇照）

更有網民分享用餐經歷，指茶記態度差不限於對客，「有啲商廠區茶記日日打開門大聲X伙記…大佬呀！茶記大多都是打工仔女客群…咪姐係X啲客！極度討厭騷擾開餐」，看住別人捱鬧開餐，食客也覺難受。

部份網民指香港餐廳質素其實多年來未見改善，「好多茶餐廳嘅品質停留在60至70年代」，「香港再沒有廚師，只有加熱師，他們連煎蛋、煮公仔麵也做不好」、「廚師沒有用心去烹煮食物，只是為咗交貨就算，本質上沒有一顆作為廚師要為食物和客人負責的心」，認為現在飲食業生意冷清也源於他們對工作缺乏責任感。

（香港討論區）