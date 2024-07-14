雙颱風共舞？GFS料下周廣東登陸　專家警告做好準備　天文台咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】踏入7月會有連續4個颱風生成？天文台表示，位於南海中南部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向越南中至北部，大部分時間與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港威脅不大，預料本港今日（7月14日）仍然酷熱及有一兩陣驟雨，未來兩三日驟雨逐漸增多。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統GFS最新預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸。



有經常分享天氣消息的內地博主更表示，「雙颱風共舞」趨勢明顯，提醒「接下來的天氣是相當的複雜，大家要做好相應準備了。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



根據美國全球預報系統GFS預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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天文台表示，位於南海中南部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向越南中至北部，大部分時間與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港威脅不大，預料本港今日（7月14日）仍然酷熱及有一兩陣驟雨，未來兩三日驟雨逐漸增多。

天文台表示，位於南海中南部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向越南中至北部，大部分時間與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港威脅不大。（天文台）

歐美預測熱帶氣旋周日至周一登陸廣東沿岸



根據美國全球預報系統GFS預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸。

根據美國全球預報系統GFS預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸，位置比GFS預計偏東。

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，1個熱帶氣旋於周日（7月14日）及周一（7月15日）移向越南後，周五至下周一（7月19日至7月22日）會再有1個熱帶氣旋逼近廣東沿岸，在香港西面陽江市附近登陸，位置比GFS預計偏東。（ECMWF／Windy.com）

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雙颱風共舞？



有經常分享天氣消息的內地博主發文表示，「雙颱風胚胎確定生成！新一輪大範圍強降雨再次上線，並且暴雨，大暴雨有點多」，提醒「接下來的天氣是相當的複雜，大家要做好相應準備了」。

有經常分享天氣消息的內地博主發文提醒「接下來的天氣是相當的複雜，大家要做好相應準備了」。（網上圖片）

博主指出，「出現『雙颱風』的趨勢也是比較明顯的，也就是今年第3號台風格美，4號颱風派比安，真的可能生成了」他又說，「無論是EC（ECMWF）、還是GFS，都認為有颱風，趨勢都是全奔向華南方向，只是對華南影響強弱的問題，這個變化不大」。

博主指出，「出現『雙颱風』的趨勢也是比較明顯的」。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。