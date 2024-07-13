翠屏北邨險墮樓│香港長髮哥奮勇救人　網民：欣梅爾一定會這樣做

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》近年爆紅，當中勇者欣梅爾（港譯︰辛美爾）無私的行為深深打動精靈芙莉蓮，之後遇到兩難局面時，不禁說出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，金句為不少讀者帶來勇氣，當中包括台中捷運今年5月發生的隨機斬人事件中，「長髮哥」許瑞顯憑住這一句話，鼓起勇氣與疑犯纏鬥約1分鐘，令到疑犯無法傷害其他乘客。事後長髮哥臉上留下長長刀疤，但作為現實中的勇者卻激勵人心。



觀塘翠屏北邨翠柳樓周五（12日）有七旬老翁懷疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」，住在老翁對下2層的長髮健碩男鄰居「阿聰」聽見呼救，立即衝到上層入屋企救人，事後憶述驚險的20分鐘救人經歷，形容是「人生經歷咗最長嘅20分鐘」，拼盡全力捉實老翁腳部，最終由消防「飛將軍」在樓上單位游繩托起老翁，將他救回屋內。阿聰事後謙稱﹕「救人係每個香港市民要做嘅一件事」，即使沒有特別的技能，只要在安全及許可的情況下，都應該嘗試救人，「拯救生命，好多時大家只要行多一步就做得到」。



阿聰英勇行為引來不少網民激讚，由於他亦留有長髮，遂有網民表示想起台灣的長髮哥，「『如果是勇者辛美爾的話，一定會這樣做』，諗起台灣嗰個長頭髮男仔（許瑞顯）」，更有人笑言阿聰貌似體育評述員馬啓仁（Keyman）和歌手鄧建明（Joey Tang）。



住在大廈5樓的住戶阿聰，當時聽到呼救聲後馬上衝到上層救人。（鄧海興攝）

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最先進入事發單位救人的阿聰事後接受《香港01》訪問，講述當時救人情況，相關報道立即被網民廣傳，阿聰頓時被許多網民稱為真英雄、真勇者。

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阿聰居於觀塘翠屏北邨翠柳樓5樓，他與呼救者的對話間得悉對方所在樓層，報警後隨即由住所跑上2層趕抵事發單位，驚見77歲馬姓老翁整個人在窗外，阿聰設法開門衝入單位露台，然後馬上捉着馬翁的腳部，又高聲呼救希望有人協助再報警。

觀塘翠屏北邨翠柳樓1名77歲老翁疑晾衫時失足幾乎墮樓，幸阿聰及時衝入屋捉住他的腳，成功救回一命。（陳先生提供）

觀塘翠屏北邨翠柳樓1名77歲老翁疑晾衫時失足幾乎墮樓，幸阿聰及時衝入屋捉住他的腳，成功救回一命。（fb香港突發事故報料區及討論區）

阿聰用盡全身力量捉緊馬翁，同時卻又擔心他會墮樓，幸最終救援人員及時趕至，並由消防「飛將軍」由上一層單位游繩而下，各人合力終成功將馬翁救回屋內。

阿聰表示自己熱愛爬山、旅遊，過往曾參加歷奇訓練，又學過急救，但今次是第一次救人。獨力拉着馬翁逾20分鐘，阿聰說已用盡全身氣力，事後「連個電話都撳唔到咁濟」，洗澡時更發現腹部也在救人時壓出瘀痕，形容救人時是經歷了「人生最漫長」的20分鐘，並指一旦馬翁掉下去，「我諗我呢幾個月都唔使瞓㗎喇」。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命，事主眼部紅腫、鼻下有血跡，清醒送院。（梁偉權攝）

阿聰英勇的行為引來網民激讚，成為各討論區及群組的熱門話題，連登討論區不少網民大讚他是真英雄，當中有人留言指「『如果是勇者辛美爾的話，一定會這樣做』，諗起台灣嗰個長頭髮男仔（許瑞顯）」，亦有網民指「呢啲英雄，respect」、「有好市民獎攞啦，今次威威」、「起碼銅英勇勳章」、「呢啲咪真真正正嘅說好香港故事囉」、「破門入屋咁勁」、「個阿伯真是好彩，咁都救得返」。

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》近年爆紅，當中勇者欣梅爾（港譯︰辛美爾）無私的行為令不少人着迷，並且帶來巨大勇氣。（《葬送的芙莉蓮》截圖）

網民留言指「『如果是勇者辛美爾的話，一定會這樣做』，諗起台灣嗰個長頭髮男仔（許瑞顯）」。（連登討論區截圖）

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更有網民留意到阿聰的長髮造型，笑言「第一眼以為係Keyman（體育評述員馬啓仁）」、「Joey Tang（歌手鄧建明）型到」。由於阿聰亦是留了一頭長髮，故有網民將他與台灣的「長髮哥」相提並論，形容2位長髮哥都是現實中的勇者。

「長髮哥」許瑞顯表示，想起動漫《葬送的芙莉蓮》中，最打動他的一句話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，讓他鼓起勇氣，抱住疑犯不放。（聯合報授權使用／記者陳秋雲攝）

本年5月，「長髮哥」許瑞顯在台中捷運遇到隨機砍人事件，他和疑犯纏鬥約1分鐘，令到疑犯無法傷害其他乘客。許瑞顯臉上中刀受傷留下長長疤痕，他事後受訪表示，其實他當時又怕又緊張，與疑犯扭打那1分鐘「度秒如年」，心中忽然想起動漫《葬送的芙莉蓮》中，最打動他的一句話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」令他鼓起勇氣，抱住疑犯不放，不讓疑犯再傷害其他人。

《葬送的芙莉蓮》的官方推特發帖隔空回應台灣長髮哥阻止兇徒傷人的事件，包括芙莉蓮說出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」。（X截圖）

《葬送的芙莉蓮》的官方推特發帖隔空回應台灣長髮哥阻止兇徒傷人的事件，包括欣梅爾表示「就算一點也好，如果能改變某個人的人生就好了，這樣就很足夠了」。（X截圖）

長髮哥自稱是宅男、動漫迷，其說話激動人心之餘，亦令很多動漫迷受到鼓舞，其事跡迅速傳遍亞洲區，《葬送的芙莉蓮》的官方推特亦發帖隔空回應，包括芙莉蓮說出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，以及欣梅爾表示「就算一點也好，如果能改變某個人的人生就好了，這樣就很足夠了」，讓許多網民感到欣慰又暖心，認為現實中真的有勇者！

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（綜合）