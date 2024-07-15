西灣河現「天國的階梯」？超長梯級危掛窗外　網民猜真身是這東西

西灣河驚現「天國的階梯」？有西灣河街坊於網上地區群組發布相片，指西灣河私人屋苑君悦軒低層有單位把1條「超長梯級」危掛窗外，相當驚險，擔心若掉下會砸傷人，遂通知管理處，並發文提醒其他街坊小心。



相片引來網民關注，有人批評相關住戶自私，「自私！害人害己！」、「有無搞錯，係咪低能？咁掛喺度都得」、「報得警啦！」。但亦有網民估計未必是相關住戶問題，「感覺上此梯狀物應是過長上不了樓，由於低層樓，所以吊上去，可能剛好影到，而誤會吊在那處！」，更有心指該物品不是梯，「其實嗰條唔係樓梯，係外牆裝飾架」。



有西灣河街坊於網上地區群組發布相片，指西灣河私人屋苑君悦軒低層有單位把1條「超長梯級」危掛窗外，相當驚險。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

該街坊早前於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指西灣河私人屋苑君悦軒低層有單位把1條「超長梯級」危掛窗外，「似是屋內不夠空間放置，所以出此策」。

從樓主上載相片見到，該「梯級」物體吊掛單位外並凌空向外延伸，視覺上差不多長約1層樓。

相片見到，該「梯級」物體吊掛單位外並凌空向外延伸，視覺上差不多長約1層樓。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

樓主表示，已通知管理處處理，又擔心萬一「超長梯級」掉下會砸傷人或砸毀車輛，提醒其他街坊小心，「請路過極小心，恐怕萬一掉下撞到人或車，不堪設想。已通知管理處，我只怕跌落傷人，但我視而不先提示，到時心有不安」。

相片引來網民關注，有人批評相關住戶自私，「多謝提醒！實在太離譜！」、「自私！害人害己！」、「有無搞錯，係咪低能？咁掛喺度都得」、「報得警啦！」。亦有網民笑言，「自製複式單位」、「慳返搭棚錢掛」、「外置複式單位。食完飯，阿仔爬返上樓上」、「偷情專用，你咪理咁多啦」、「天國的階梯」。

相片引來網民關注，有人批評相關住戶自私，也有網民估計未必是相關住戶問題。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

但也有網民估計未必是相關住戶問題，「感覺上此梯狀物應是過長上不了樓，由於低層樓，所以吊上去，可能剛好影到，而誤會吊在那處！」、「其實嗰條唔係樓梯，係外牆裝飾架」。惟有網民反駁，「物體是什麼不重要，確實吊住根長長梯狀物，重點是高空掉下危險呀，高空插下來後果如何？」。