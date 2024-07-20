遊韓注意！旅遊達人提醒「3種店」不要去　曝暗黑內幕：當你羊祜

不少人愛去韓國旅遊。日本籍韓國旅遊YouTuber發片，提醒大家前往韓國旅遊時，有3種商店絕對不能靠近，否則或會被敲竹槓，而除了避免進入這3種店家外，同時亦要避免在陌生的地方夜遊，以策安全。



旅韓達人提醒「3種店」不要去，否則或會被敲竹槓。（網上圖片）

暑假到來，不少人會去韓國旅行，而過去10年曾到訪韓國超過50次的旅遊YouTuber「ハングルノート加藤」表示，韓國治安良好，自己也從未遇到被敲詐情況。但他提醒有一些店家絕對不要進去。

第一種店家：「賣假貨」的商店

他指在明洞、南大門和東大門等知名觀光點，常會看到專門賣給觀光客的假貨店，這些店會販賣仿冒精品，然而即使只是個人使用，並非營利用，也很有可能在過海關時被沒收，因此若有人向你兜售假貨，最好直接拒絕。

第二種：強行拉客的店家

他表示，在韓國的觀光地區，經常可以看到有店家強行拉客，例如走在路上突然把試用品抹在你的手上，或是被人強行拉進店內，在這種情況下，請保持堅定態度，明確表示「不需要」。

除了避免進入文中3種店家，同時避免在陌生的地方夜遊，以策安全。（韓國觀光社）

第三種：在深夜邀請你去卡拉OK或是把傳單撒在大街上的店家

他說，尤其是在暗巷裡，有時會遇到當地男子使用各種語言詢問男性觀光客，「大哥，要去卡拉OK嗎？」，在這種情況下，通常是有陪酒女的夜店，而這些卡拉OK通常消費高昂，甚至涉及違法，因此千萬不要跟着去。

另外，「ハングルノート加藤」提醒，在鬧區的街道上也經常會看到有些隨地丟棄的傳單，通常是涉及性交易的店家廣告宣傳，因此絕對不要輕易聯絡這些店家。他補充，在觀光區除了避免進入以上3種店家，同時要避免在陌生地方夜遊，以策安全。