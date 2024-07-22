最慘活春宮！男女沙灘激戰　少年走近神招「滅火」獲讚　後續爽了

【活春宮／不雅影片】情侶「愛愛」也要注意地方！美國網絡瘋傳1段「沙灘活春宮」影片，1對情侶在人來人往的沙灘中央，公然身體交疊纏綿，其間有1名少年看不過眼，竟拿水樽走近往情侶身上倒水「滅火」，並向男子丟水樽。



男子被淋水再中水樽，登時怒火中燒跳起作勢要向少年攻擊，惟附近遊客隨即上前包圍該對情侶，並喝斥「快滾！」。男子與女伴慾火變怒火，卻礙於眾怒難犯而不敢造次，無奈留在原地踱步。影片引來網民熱議，大讚少年勇敢「做得好」。



美國網絡瘋傳1段「沙灘活春宮」影片，1對情侶在沙灘中央交疊纏綿。（影片截圖）

從網上流傳約1分鐘影片見到，當時日正當空，一對男女在沙灘正中央大庭廣眾下交疊親熱，旁若無人，引起附近遊客不滿，其中1名少年更拿着水樽走到男女旁邊，往2人頭上淋水「滅火」直至沒水。

影片見到，當時日正當空，一對男女在沙灘正中央大庭廣眾下交疊親熱，旁若無人。（影片截圖）

+ 1

男子被淋濕後相當氣憤，搭頭怒目警告少年不要再倒水，否則會狠狠地打他。鏡頭外1名女遊客反駁，「你們不能這樣，這裏是公共場所，附近還有孩子」，但男子沒有理會，低下頭繼續與女伴親熱，少年於是用水樽丟向男子。

男子低下頭繼續與女伴親熱，少年於是用水樽丟向男子。（影片截圖）

男子按捺不住，站起身作勢要攻擊少年，附近男遊客見狀立刻上前包圍男子，怒吼「離開這裏！」。女伴見狀站起，擋在男子和遊客之間，阻止進一步衝突，其他遊客繼續不滿表示，「你們在幹什麼？這裏還有孩子」、「（要愛愛）去廁所，有夠奇怪，背着妻子在這裏偷食」。女伴聞言澄清「沒有偷食」，隨即有另一女遊客反嗆，「這就是你關心的問題嗎？」。

穿紅褲的男男子站起身作勢攻擊少年，附近男遊客見狀立刻上前包圍男子，怒吼「離開這裏！」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人讚少年做得好，十分勇敢，「他做了正確的事」、「孩子幹得好！」。也有人批評該對男女行為離譜，「（要愛愛就）開個房間吧！、「有些人就是沒有羞恥心」、「我不明白為什麼要在公共場合做親密事情」。