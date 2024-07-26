男生驚悉女同學夏天不愛穿內衣問：真的嗎？　網民曝穿這款更舒適

女士穿內衣保護胸部，可是天氣太熱也會感不舒服。有台男在網上發文，指在學校聽到女生間的閒聊，發現原來現時不少女生不穿內衣，取而代之的是直接穿「胸罩上衣」（Bra Top），讓該男生十分驚訝，遂問網民：「現在大學女生真的都不穿內衣嗎？」。



帖文引起不少網民討論，「夏天正常吧，總比不穿好」、「現在完全穿不住有鋼圈的，全部都是穿Bra Top不然真的太熱」。



樓主聽到女同學在討論,驚悉她們不穿內衣改穿胸罩上衣。（《小男人週記3之吾家有喜》劇照）

有台灣男生早前在網上論壇發文，指在學校上課，聽到身邊的女生閒聊，聽到她們正在討論衣着，女生指她們都直接穿胸罩上衣（Bra Top），已經很少人穿內衣。樓主聽完感到十分驚訝，並好奇問網民：「現在大學女生真的都不穿內衣嗎？」

帖文帶起網民熱議，有人認真解答，「是真的」、「現在完全穿不住有鋼圈的，全部都是穿Bra Top，不然真的太熱」、「現在的女大生超級敢穿」、「現在都是Bra Top，裏面都有可以撐的」。也有人表示連在家也「不穿內衣」，「在家正常女生現在早沒穿傳統鋼圈內衣了」、「夏天正常吧，總比不穿好」。

胸罩上衣近年成為不少女生在夏天必備的單品。（網上圖片）

「胸罩上衣」（Bra Top）幾年成為夏季女生必備單品，除了可避免鋼圈內衣帶來的不適感，穿起來也清爽舒服，用來單穿或做內搭也很合適。