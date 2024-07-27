日溫泉旅館3萬円高級花灑頭遭調包　換1千円平貨　店方求高抬貴手

缺德旅客偷龍轉鳳？日本新瀉縣1間溫泉旅館近日發現，在淋浴區1個價值約3萬日圓（約1,500港元）的高級花灑頭被調包，被換成價值僅約1,000日圓（約50港元）的平價花灑頭。而這宗「奇葩」案件引來當地傳媒追訪，詎料原來不單止花灑頭被換，原來旅館也曾出現沐浴露、洗頭水和化妝水等物品被盜，總之有層出不窮的盜竊案發生，令旅館不得不作出公告，懇請客人「高抬貴手」。



旅館員工示範高級花灑頭的用法。（網上影片截圖）

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據日本傳媒報道，事發於新潟縣三条市的溫泉旅館「いい湯らてい」，工作人員於本月11日巡查時發現1個高級花灑頭被換成普通的花灑頭。這款高級花灑頭價值約3萬日圓（約1500港元），具有四段水流切換功能，安裝在26個淋浴間中的6個花灑上，一直深受客人喜愛。

價值約3萬元的高級花灑頭（左）是為了提升客人的沐浴體驗而設置，沒料到竟被調包成約值1,000日圓的便宜貨。（網上影片截圖）

該溫泉設施的員工宇田貴史表示，這些高級花灑頭是為了提升客人的沐浴體驗而設置的，受到女性客人的高度評價。這次盜竊事件讓他們不得不將被盜的花灑頭移到更顯眼的地方以防再次被盜。他估計，該名盜竊的客人將普通花灑用毛巾包起來，然後拿到淋浴區換上。

有市民自發捐贈高級花灑頭。（網上影片截圖）

沐浴露、洗頭水也被盜

旅館於本月19日在社交平台「X」發文表示，他們絕不姑息盜竊，更指出除了花灑頭外，旅館還發現其他日用品如沐浴露、洗頭水和化妝水等物品也被盜。由於小部分人的不當行為，令他們決定停止提供借出棕色梳。不少客人表示感到可惜，認為會偷花灑感到不可思議，「用偷來的花灑沖涼會沖不乾淨，會受報應的」。

其他日用品如沐浴露、洗頭水和化妝水等亦被盜。（官網圖片）

市民自發向旅館捐贈高級花灑頭

警方目前正以竊盜案展開調查，並呼籲知情人士提供相關線索。此事件也引發了社會的廣泛關注，不少市民對於旅館遭遇的困境表示同情，更有市民自發捐贈高級花灑頭，幫助旅館恢復正常營運。

（綜合）