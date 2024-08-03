地勤指行李超重或致同事受傷　內地客反駁︰唔好做囉　網民轟西客

乘搭飛機時，乘客行李重量切勿超重。本港有地勤在網上表示，日前1名內地男乘客辦理登機手續，其行李超出安全條例定下的重量，於是向對方解釋，但乘客態度囂張，聲稱「1年飛幾次都係咁寄」。地勤指出一來有安全條例，二來保障搬運行李的同事，行李太重有機會導致他們受傷，乘客卻指「咁唔好做咪唔會受傷」、「咁驚受傷咪唔好做囉，留喺屋企咪唔會有事囉」。



不少網民批評乘客態度差，「佢唔飛，所有人最安全」、「個個留喺屋企唔做，你咪1件行李都唔洗上機囉」、「既然我同事安全唔關你事，咁你超重都唔關我事啦」。



內地男乘客的行李超出安全條例定下的重量，樓主於是好言解釋，需要保障搬運行李的同事，但對方竟稱「咁唔好做咪唔會受傷」。（示意圖/gettyimages）

樓主在Threads表示，日前在機場工作，其間1名內地男乘客辦理登機手續，由於其行李超出安全條例定下的重量，樓主於是好言解釋，但對方囂張聲稱「1年飛幾次都係咁寄」，樓主指出不但有安全條例，而且需要保障搬運行李的同事，「太重會受傷」。

但乘客沒有收斂，甚至反駁「咁唔好做咪唔會受傷」，樓主壓抑內心不滿，指出「人哋都係打份工，都要保障返安全㗎」，乘客繼續表示「咁我咪話咁驚受傷，咪唔好做囉，留喺屋企咪唔會有事囉」。

不少網民批評乘客態度，「佢唔飛，所有人最安全」、「你唔帶行李咪唔會超重囉」。（示意圖/gettyimages）

樓主批評「呢啲X客等天收」、「我內心X咗好多下」，「其實係嗰一下聽到佢咁講有啲嬲，不過我自己做咗咁耐，唔會為咗呢啲人傷自己身，對住呢啲只係幾秒鐘嘅過客真係唔使勞氣」，正常情況下要先看乘客購買的票種，部份會包2件行李，會要求對方將過重的部份物品取出，「剩係畀超重費或買多件行李都得」，最後「交咗畀上司同個客慢慢傾，我哋好有耐性語重心長咁教導客人」。

多名網民亦指「你唔帶行李咪唔會超重囉」、「老老實實呢啲說話真係有迴力鏢，希望佢一切安好」、「太重條腰真係頂唔順…大家都係打份工，唔使同啲X客搵命博」。

（Threads）