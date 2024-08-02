去日本4次被查3次！女生遭帶入房脫剩內衣：全身被摸遍　網民解謎

日本被不少人視為「第二個鄉下」，不時喜歡前往當地旅遊。台灣1名女生在網上表示，近年4次獨自抵達日本旅遊，但有3次入境時都被檢查，甚至試過「衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」，她苦笑形容自己「明明長得很無害」，是否其容貌「在日本長得很可疑」。不少網民笑言「最有可能的是名字跟之前有犯罪紀錄的人重複了」、「據我自己經驗，如果單人加上行李箱行李量不符旅遊天數，是蠻高機會被攔的」。



樓主近年4次獨自前往日本，總共有3次都要被檢查，包括「衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」。（《你已藏在我心底》電視劇照 ）

被問有沒有攜帶金條

樓主在Threads表示，近年4次獨自前往日本，總共有3次都要被檢查，第1次搭船到沖繩 ，她被帶到小房搜身，「靴子倒一倒，衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」，第2次在關西機場被要求開行李篋檢查，第3次抵達成田機場就沒事，第4次則去福岡機場，職員詢問樓主有沒有攜帶金條，要求她前往金屬探測安檢門，同時「被摸遍」。

樓主近年4次獨自前往日本，總共有3次都要被檢查，包括「衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」。（《你已藏在我心底》電視劇照 ）

樓主自言「明明長得很無害」、「在日本長得很可疑？」，多名網民笑言「我也長得無害，卻十有八九被攔」、「沒關係你不孤單，我每次入境必被攔下查問跟搜行李，不管去大阪還是東京」，亦有人解答「單人入境日本會遇到的機率很高，而且是20年前就這樣了」。

（Threads）