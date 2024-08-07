20歲男爽中$1000萬！瞞父母瘋狂吃喝5年全花光　結局竟然超勵志？

不少幸運兒中了巨額頭獎後不擅理財，花光所有款額潦倒收場。日本1名幸運男子就讀大學時購買彩券，意外中了2億日圓（約1,000萬港元）巨款，但他沒有成為金錢奴隸，反而追求自己理想，成為「美食的俘虜」，展開尋找美食旅程。這位「孤獨的美食家」每日食10多公斤食物，5年間到多間餐廳花光所有款項，繼而出版一系列美食書籍，甚至「食而優則廚」，憑住品嘗美食經驗而開設餐廳，每日為3批客人提供原創菜餚。



幸運兒「来栖けい」意外中了2億日元（約1,000萬港元）巨款，變成「孤獨的美食家」每日食10多公斤食物，5年間花光所有款項。（網上圖片）

爽中2億円「腦子一片空白」

該名幸運兒「来栖けい」日前接受訪問時表示，從小就生於1個熱愛美食的家庭，例如在特殊場合就會去附近法國餐廳用膳，每日可以食10多公斤食物，10多歲時已經展開美食旅程，但收入有限，所以不能太過豪爽消費。他20歲正在大學讀書，其間購買彩券，當晚發現自己贏了2億日圓（約1,000萬港元），形容「腦子一片空白」，翌日起身領取獎金和出席講座，獲告知切勿胡亂花光款項，他決定好好利用巨款盡情吃喝。

「来栖けい」一邊展開尋找美食旅程，一邊隱瞞父母，繼續接受其資助，例如早上會先去數間麵包店、蛋糕店和拉麵店，中午就會去餐廳用膳，食完之後又會去食拉麵、麵包和蛋糕，入夜後會去2間餐廳，最後再食拉麵，形容「即使吃那麼多，也不會飽」， 當時飲食業稱呼他為「奇怪傢伙，食物攝取量異常驚人」，結果他5年內花光2億日圓（約1,000萬港元）。

幸運兒「来栖けい」展開尋找美食旅程。（《孤獨的美食家》電視劇照）

開餐廳每日為3批客人提供原創菜餚

「来栖けい」將經驗轉化成文字，出版一系列美食書籍，當中2004年出版美食書時，父母才知道兒子中了大獎，而且已經花光所有款項。除了出版書籍之外，他更認為媒體對廚師的評語並不深入，「出於一種責任感，決定不再做食家，反而想創造美食」，因而開設餐廳，每日為3批客人提供原創菜餚。

假如從沒中獎，是否都會做同樣的事情嗎？「来栖けい」明確地表示會，但不會好像現時般累積到龐大經驗，「只吃過10家餐廳的人和吃過2,000家餐廳的人是完全不同的」，非常自豪累積到其他人難以擁有的經驗。

（集英社）