連續四年本地酒吧踞亞洲第一　港辦頒獎禮有利酒吧業發展

在香港旅遊發展局鼎力支持下，酒壇盛事2024「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮第二年在港舉辦，本地酒吧大豐收，共有九間本地酒吧躋身五十大，其中四間打入頭十位，去年登陸中環的Bar Leone一躍即登榜首，刷新連續四年有香港酒吧成為亞洲第一。「亞洲50最佳酒吧」頒獎名單出爐後，一眾得獎本地酒吧已吸引不少客人青睞，酒吧未營業已現長長人龍，足見一個專業獎項推介，能大大提升市民旅客光顧酒吧的意欲。



香港頂尖酒吧位置大多集中在港島中西區一帶，為方便旅客市民規劃心水的「酒吧之旅」，旅發局推出全新網站酒吧地圖，網站收錄最新得獎酒吧及過去5年榮獲「亞洲50最佳酒吧」的本地酒吧。香港01近日跟旅發局的酒吧地圖按圖索驥，發現瀏覽時頗方便，彈指之間便一覽定位附近的星級酒吧，首站先來到濃濃意式風情、位於中環必列者士街的小酒館Bar Leone。

甫進店穿過拱門，就明白這間亞洲第一酒吧的過人之處。帶點年代感的焦糖色裝潢、經典雞尾酒菜單，處處流露溫暖羅馬格調。此店標榜「低度干預」，沒有精密的份子化學儀器，連打雪糕都用陳年奶昔機，堅持只用最原始方式，呈現意大利經典調酒工藝喚起酒客對雞尾酒最純粹的追求。

獎項提升酒吧名氣 兩周內大增 9千追隨者

來自意大利羅馬的Lorenzo Antinori，於全球酒吧業界累積豐富經驗，其後他帶領香港四季酒店的ARGO打入「亞洲50最佳酒吧」，實力毋庸置疑。在朋友介紹下，Lorenzo認識了合夥人Justin，終在2023年開設第一間屬於自己的酒吧Bar Leone，並將香港視為「Home Kong」，在港落地生根。

對於Bar Leone開業短短一年便超額完成，Lorenzo笑言，除了對結果感意外，得獎後帶來的巨變，更令他驚訝。「我們的Instagram帳號在兩周內，增加了近9,000名粉絲，我們驚覺突然有人開始在店外排隊。這證明了專業獎項對提升酒吧生態價值的影響力，這些具認受性的頒獎典禮爲酒吧從業員提供了極佳平台，提升酒吧的曝光率，亦對消費者，特別對遊客來說有著巨大影響力。」很多人獲獎後都謙虛稱，獎項不重要，Lorenzo直言並不認同，「若有人說獎項不重要，這人肯定是傻瓜。」

冀新血帶來新意念 有幸成為一分子

Lorenzo認為，專業獎項有助吸引更多新血加入酒吧界，繼而令香港酒吧生態圈不斷進步。他相信，圈中新血愈多，會有更多創新意念，而新舊意念碰撞下產生的火花，正是香港美酒美食文化獨特之處。「我在香港住了五年，這城市經常讓我想起我在羅馬長大的地方，它們同樣是個個性十足的城市。我們非常幸運能成為本地酒吧生態圈一分子，見證很多創意概念誕生。這是一個『Give and take』的過程，這裏給予我很多與本地社區互動機會，我亦希望能為香港酒吧生態帶來衝擊。」

回想得獎當晚，Lorenzo感到非常意外。Justin則表示：「得獎那天的晚上，我們兩個人完全說不出話來。但我非常認同 Lorenzo的說法，無論發生什麼事，我們仍然要保持自我。」

Lorenzo笑言，以上一切都是偶然，回想當初成為調酒師的契機仿似命中注定：「當時我在家鄉修讀法律，暑假為了賺取零用錢試著在酒吧打工，這經驗燃起了我對雞尾酒的熱情。我開始買書、參加雞尾酒課程，了解雞尾酒背後歷史，最後決定全職成爲調酒師。」

返璞歸真 重新發現雞尾酒之美

Bar Leone猶如一塊璞玉，在這凡事講求「創新」、追求「與眾不同」的世代，顯得分外難能可貴。「Cocktail Popolari」是創辦人Lorenzo 座右銘，他樂於分享對意大利經典雞尾酒的熱愛，更希望簡約且平易近人的雞尾酒能受到大眾喜愛（Popolari），讓人再三品嘗、細意琢磨。「我會形容我們的雞尾酒時刻保持著美平衡狀態，風味複雜且層次分明，一切都基於優質的意大利烈酒、冰塊以及一絲不苟的調酒技術。餐牌上的雞尾酒按時令調整，客人能清晰了解雞尾酒成分，絕無任何標奇立異的內容，更沒有任何奇怪的味道破壞體驗。我認為這正是Bar Leone成為亞洲第一的原因。」

身處香港，隨時可以品嚐產自獨立酒莊的佳釀，還有各式各樣的酒吧讓你感受香港夜生活誘人魅力。香港酒吧風格獨特，本地酒吧生態圈强調多元文化共融，這使香港酒吧業界百花齊放，醞釀出獨樹一幟的酒吧文化。

Lorenzo與（左）Justin惺惺相識，為Bar Leone創造無限可能性。Popolari首3個字母 POP正正代表客人在Bar Leone中的體驗。A little bit of pop, a little bit upbeat.

（左）意大利人把Negroni當作開胃酒，這款Classic Negroni甜苦交替，酒感較重而不失清爽。（中）Caffe Paradiso酒香與咖啡香撲鼻，配合頂層細緻順滑泡沫，營造出溫暖層次感。（右）Filthy Martini 採用托斯卡尼的Ginepraio氈酒、乾身馬薩拉酒和香橙苦精酒調配而成，綴以煙燻橄欖，餘韻令人難以忘懷。

Bar Leone

地址：香港中環必列者士街11 – 15號地下

（資料及相片由客戶提供）