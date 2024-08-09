農曆七月勿上錯車！紙紥的士驚現銅鑼灣鬧市引熱議　真相原來係咁

的士違泊行人路？原來竟是一場誤會！近日網上流傳影片，指銅鑼灣行人路上出現1輛紅色的士，細看才發現原來竟是1輛相似度極高的「紙紥的士」！紙紥的士車牌寫上「Let It Ghost」，在這農曆7月鬼門開的日子更是令人不寒而慄，有網民就笑言「落到去仲揸的士？」、「唔好上錯車」。



事實上，「紙紥的士」是香港鬼片《猛鬼3寶》於2022年上映前的宣傳用品，當時已在網上引起網民熱議，相信影片近日再被「回帶」是因為鬼節將至。



網上流傳影片指銅鑼灣行人路上出現1輛紅色的士，細看才知是1輛「紙紥的士」。（網上圖片）

該段影片近日在多個社交平台上流傳，片中可見銅鑼灣街頭有人從貨櫃車中卸下1輛紅色的士，而令人驚奇的是，2個人就這樣一前一後高舉「紅的」橫過馬路，並放到行人路上。細看才發現，並非他們「天生神力」，「紅的」其實並非真的士，只是「紙紥的士」。

從影片可見，該輛紙紥的士與旁邊馬路上的紅的外觀極其相似，且尺寸相約，與真的士好比是1:1比例製作。要說最不同之處，就是紙紥的士車牌並非數字與英文字母的組合，而是寫上「Let It Ghost」，正好呼應農曆7月鬼門開的傳統習俗。

紙紥的士除引起途人駐足留意外，亦在網上引起極大迴響。不少網民看完影片都高呼爆笑，「正喎，1:1比例」、「泊上行人路因住炒牌喎」、「兜路兜上奈河橋」、「落到去仲揸的士？」、「唔好上錯車」。

翻查網上資料，其實紙紥的士影片早於2022年10月就在網上流傳，當時已在網上引起網民熱議，相信是近日正值農曆7月才再被「回帶」。事實上，紙紥的士是2022年上映的香港鬼片《猛鬼3寶》期間限定的萬聖節宣傳，該電影英文名稱正是紙紥的士車牌「Let It Ghost」。據電影Facebook專頁所述，紙紮的士是出自本地全科紮作師傅許嘉雄之手，許師傅連同2名幫手，耗時5日、每日工作8小時所製。

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