女子遭丈夫鎖叢林40天？不吃不喝瘦如骷髏獲救　真相曝光嚇呆全網

印度一處叢林早前發現瘦骨嶙峋的美國女子，當時她渾身骯髒，骨瘦如柴儼如骷髏，而且雙腳被鎖在樹上，只能留在原地。事件引來各界關注，她事後聲稱事件是丈夫所為，她被鎖在樹幹40天，沒有留下食物和食水，任由她不吃不喝自生自滅，幸終於獲救。

警方認為事件有可疑，經深入調查後，女子承認根本沒有結婚，可能產生幻覺，加上「對簽證到期和現金短缺感到不安」，因此整件事都是她自編自導自演，目前已送到精神病院接受治療。

庫馬爾被發現時渾身骯髒，骨瘦如柴。（網上圖片）

10年前從美國移居印度學瑜伽

50歲女事主庫馬爾（Lalita Kayi Kumar）來自美國麻薩諸塞（Massachusetts），大約10年前移居到印度學習瑜伽，住在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）。

事發於今年7月27日，有牧牛人經過馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）叢林，聽到庫馬爾虛弱的求救聲，於是走近了解，發現庫馬爾腳部被鎖鏈鎖在1棵樹上，因而無法離開。牧牛人於是報警求助，救援人員到場解鎖後，將女子送院治理。

庫馬爾腳部被鎖鏈鎖在1棵樹幹，令她無法離開。（網上圖片）

當時庫馬爾非常骯髒，而且明顯不夠營養導致骨瘦嶙峋，虛弱得無法說話。她向警方寫了1張字條，聲稱在泰米爾納德邦嫁給1名男子，丈夫將她鎖在樹幹上，令到她40天沒有食物和食水，事件引來各界關注。

惟警方對庫馬爾的說法存疑，因正常人難以40天不吃不喝，並檢獲其美國護照副本、在印度的地址文件、1部手機、1台平板電腦，以及3.1萬盧比（約2,900港元）。庫馬爾在精神病院接受數天治療後，終承認是自己把腳鎖在樹幹，提供字條時可能產生幻覺，以及「對簽證到期和現金短缺感到不安」，而且她沒有結婚。

庫馬爾寫上字條，聲稱被丈夫鎖在樹上，令到她40天沒有食物和食水，其後證實整件事都是自編自導自演。（網上圖片）

庫馬爾獲救近2周後，該間精神病院院長形容她的病情得到改善，能正常用膳散步，而且鍛鍊身體和接受治療。院方亦向庫馬爾提供其身體缺乏的營養，而她亦已致電與家人聯絡。

美國大使館以庫馬爾的隱私權為由，拒絕對案件發表任何評論。

（綜合）