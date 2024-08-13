小巴司機疑揸車睇手機！被鬧爆「邊揸車邊睇劇」　網民：累人累物

駕駛時絕對應該專心！不過，近日有網民上傳照片，批評有小巴司機疑在駕駛期間將手機放在支架上觀看，並指司機「邊揸車邊睇手機劇」。照片隨即引起網民熱烈討論，不少人鬧爆司機，「累人累物」、「隨時害死十幾人」，但亦有網民覺得照片證據不足，難以說明小巴司機是在行駛期間看手機，，「陣間話個手機只係wallpaper（桌布）」、「因為冇影到行車速度顯示器」。



近日有網民上傳照片公審1名小巴司機，指對方疑「邊揸車邊睇手機劇」。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，並氣憤表示「你都叻㗎啦，邊揸車邊睇手機劇，成車十幾條命喺你手上㗎大佬」。從照片可見，事發時間是早上8時許，在407線往瑪嘉烈醫院的某輛小巴上，有乘客拍攝到司機將手機放在軚盤前的手機支架上，而手機屏幕開著，畫面顯示1名男子與他人交談。

當時路況為小巴處於路中央，前方路口有需要轉彎的路段，而照片右側可見另1輛小巴正轉彎駛入涉事小巴的路段，故拍攝時涉事小巴有可能是行駛期間，而非停於路中央。不過，照片沒有拍下車速顯示器，且只有小巴司機背影，故難以說明司機是在觀察路況還是看手機。

放大圖片可見，司機手機屏幕開著，畫面是1名男子與他人對話中。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

然而，不少網民看完照片都覺得司機有看手機的嫌疑，並留言狠狠批評他，「累人累物」、「真係好危險一不留神就仆直」、「大佬呀你唔好咁黐線啦」、「呢個年代電話係害死好多人」。有網民就認為乘客如有發現，應即時警告司機，「即刻XX佢啦，影相擺上嚟有X用咩」、「咁危險，成車人都無個開聲！」。

亦有網民建議拍攝者進行舉報，「隨時害死十幾人！拍低片舉報佢危險駕駛啦」、「拍片報警！」，不過也有網民認為只有1張照片難以受理，「陣間話個手機只係wallpaper（桌布），證明唔到啲咩」、「只是一張相證據未必足夠，最好係有埋片才可以證明行車時違例」、「你呢幅相未必夠，因為冇影到行車速度顯示器。除非你肯上庭指證啦」。

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