東鐵車廂人多擠迫　四眼男攜辦公椅齋企唔坐　網民嘲︰唔坐私家位

不少人有時會攜帶行李或較大型物件乘搭港鐵，只要不會影響到其他乘客，大家都會忍讓。網上流傳1張圖片，顯示1名戴眼鏡男自備辦公椅乘搭東鐵，當時車廂比較人多擠迫，網民笑言「點解佢唔坐埋上去啫，霸住個企位？」、「有私家位喎！可以坐喎！」，亦有人留意到是多啦A夢主題列車，形容「多啦A夢痛車」。



戴眼鏡男子攜帶辦公椅登上東鐵線列車，並站在車廂內，沒有坐下。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載圖片，並表示東鐵線列車前往落馬洲方向，座位已經坐滿，多人站立，圖中戴眼鏡男子攜帶辦公椅上車，站在車廂內，樓主不排除對方準備過關。

帖文引來不少網民討論，「搬張櫈就咪揀繁忙時間啦」、「一係晨早一係臨近尾班車，我相信大家都無意見」、「搭港鐵要自備座椅？」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）