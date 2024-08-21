港隊巴士巡遊狂風吹亂髮　霍震霆1招護髮震驚全網　令江旻憓笑爆

【巴黎奧運2024／港隊／江旻憓】為慶祝港隊在巴黎奧運中取得歷史佳績，特區政府與港協暨奧委會今早（8月21日）安排港隊代表團舉行巴士巡遊，與街上市民見面。不過由於天氣不穩大風有雨，坐在開篷巴士上層的港隊成員都要「食風」吹到「頭髮亂了」，坐在前排的港協塈奧委會會長霍震霆更是首當其衝，惟「薑還是老的辣」，霍震霆淡定取出「法寶」，即時使出江旻憓絕招「救急」，更令坐在後面的江旻憓看到後笑不停口。



霍震霆「護髮」過程一路直播，網民看到他早有準備的舉動深感震驚，「好彩唔係假髲」、「幾十歲呢個髮質算幾靚」；也有網民看江旻憓看到「心心眼」，「笑得勁cute」、「好睇，loop了好多次」。



坐在開篷巴士上層的港隊成員「食風」吹到「頭髮亂了」，坐在前排的霍震霆隨即取出「法寶」使出絕招「救急」，令坐在後面的江旻憓笑不停口。（影片截圖）

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為慶祝港隊在巴黎奧運中取得歷史性佳績，特區政府與港協暨奧委會今早安排港隊代表團舉行巴士巡遊，與市民見面。巡遊巴士於早上10時許由體育學院出發，途經大圍站、尖沙咀碼頭及中環天星碼頭，全程約90分鐘。

巴黎奧運港隊巴士巡遊▼▼▼

市民冒雨迎接坐在開篷巴士的港隊運動員。(夏家朗攝)

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巡遊期間，霍震霆率領一眾港隊成員坐在開篷巴士上層與市面見面，但「天公不盡人意」，今早天氣不穩大風有雨，坐在開篷巴士上層的港隊成員都要迎面「食風」，江旻憓、何詩蓓等一度要低頭躲避，表情略顯難受，坐在最前的霍震霆更是首當其衝，吹到「頭髮亂了」。

今早天氣不穩大風有雨，坐在開篷巴士上層的港隊成員都要迎面「食風」，江旻憓、何詩蓓等一度要低頭躲避，表情略顯難受。（影片截圖）

不過「薑還是老的辣」，霍震霆待風勢稍緩，即時取出「法寶」──隨身帶備的梳子，把頭髮往後梳理好。面對霍震霆「護髮」絕招，坐在後面的江旻憓看到笑不停口，展現「招牌笑容」，還用手摸摸自己頭髮依樣整理。

坐在開篷巴士上層的港隊成員「食風」吹到「頭髮亂了」，坐在前排的霍震霆隨即取出「法寶」使出絕招「救急」，令坐在後面的江旻憓笑不停口。（影片截圖）

面對霍震霆「護髮」絕招，坐在後面的江旻憓看到笑不停口，還用手摸摸自己頭髮依樣整理。（影片截圖）

霍震霆「護髮」全程直播，網民看到爆笑，「好彩唔係假髲」、「幾十歲呢個髮質算幾靚」、「好型啊」、「唔吹走已經當贏」、「形象係好重要」。也有網民看江旻憓看到「心心眼」，「笑得勁cute」、「好睇，loop了好多次」。

不過亦有網民質疑，為何大風時不讓港隊成員走到巴士下層避風，令他們「受苦」，「點解唔落返下層？上上落落對運動員好有難度咩？」。