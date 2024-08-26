新婚夫妻度蜜月歐遊60天　回家女方秒離婚　網民撐：趁早停損很棒

新婚夫婦去度蜜月旅遊本是十分甜蜜的事，可是台灣有網民分享朋友經歷，指女同事新婚後去了長達60天的度蜜月遊行後，因中途發生突發狀況，女方發現與男方在價值觀、處事手法都不同，「旅遊這麼簡單的事情都弄不好，不必浪費時間一起走下去」，於是她在返回台灣後即提出離婚。



帖文一出引來不少網民留言，有人贊成女方決定「趁早停損很棒」；亦有人認為女方太苛刻，「我覺得60天就算是結婚很久的夫妻也可能會吵到離婚」。



台女與新婚丈夫度蜜月，去了長達60天的環歐旅行後便決定離婚。（《今生是第一次》劇照）

台灣有男網友早前在「Threads」發文，指他的女同事與新婚丈夫度蜜月，享受長達60天的環歐旅行。本來女方負責規劃行程，但夫婦在出遊期間遇到突發狀況，女方才發現雙方在價值觀及處事手法不同，認為「旅遊這麼簡單的事情都弄不好，不必浪費時間一起走下去」，因此女方返回台灣後即提出離婚。

雖然樓主對女同事的經歷感到十分驚訝，但也覺得她十分帥氣。帖文一出，有不少網民認同女同事的決定，「兩個人的小旅行專案都執行不來，人生太多其它地方都不能依賴」、「其實旅遊一點也不簡單」、「出國能脫離彼此舒適圈，看出經歷疲倦困乏後的本性，適不適合繼續走下去」，有人亦認為「趁早停損很棒」。

不少網民認同女同事的決定，「出國能脫離彼此舒適圈，看出經歷疲倦困乏後的本性，適不適合繼續走下去」、「趁早停損很棒」。（GettyImages）

不過也有網民認為女方太苛刻，「我覺得60天就算是結婚很久的夫妻也可能會吵到離婚」、「旅遊60天應該不管跟誰都會吵架」。有人便建議「蜜月60天算是修行的程度了……突然覺得婚前應該先跟伴侶去海外長期旅行，能更快分辨出對方是否適合相伴一生」。