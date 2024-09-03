SLDPK？搭巴士按鐘落車突急剎　港男拋出走廊　手中多1物震驚全網

有港男早前坐巴士發生了尷尬事，他到站落車按扶手上的落車鐘時，巴士突然急剎，他被拋出走廊，待他站穩後，竟發現「手揸住啲嘢，點知一睇，X！」，原來他扯甩了落車鐘掣，他還問「黏返上去扮無事，定係攞返屋企練習撳鐘仔？」。



帖文引來不少網民留言，有人笑爆「俾你留念」、「CLS，搭巴士有手信」、「SLDPK（笑到X街的簡稱），大力出奇蹟」。有人「可以練下手速」、「寄番比九巴」。



樓主稱坐巴士時被拋出走廊，竟扯甩了車上的落車鐘掣。（網上圖片）

港男早前在Threads上發文及相片，指他乘坐巴士時，到站落車按扶手上的落車鐘時，巴士突然急剎，「我一嘢飛咗去，飛咗出去走廊啫」，樓主被拋出走廊，待他站穩後，竟發現「手揸住啲嘢，點知一睇，X！」，原來他扯甩了落車鐘掣，他嘲問「黏返上去扮無事，定係攞返屋企練習撳鐘仔？」。

樓主指他到站落車按扶手上的落車鐘掣時，巴士突然急剎令他跌倒，後來發現自己扯甩了該鐘掣。（資料圖片）

帖文引來不少網民熱議，不少人也覺得搞笑「俾你留念」、「CLS，搭巴士有手信」、「SLDPK，大力出奇蹟」。有人笑言「可以練下手速」、「寄番比九巴」、「九巴特別紀念版，未來應該好值錢，你應該留著佢給子孫後代！」。

有人質疑樓主所言，認為該按鐘掣他是從網上買回來的。（網上圖片）

有網民分享以往的經歷「好多年前地鐵頭頂個扶手仲係個波嗰陣，有一次又係急剎之後，大家企定定，我發現對面個男人隻手多咗個波波扶手，我已經笑到X街，但佢好冷靜咁望咗一眼。然後架車到站，佢施施然咁踎低，輕輕力放咗個波波扶手喺地下，再慢慢起身拎轉面落車。全程神態自若，彷彿唔係第一次掹甩扶手咁」。不過也有人質疑樓主所言，認為他該按鐘掣是從網上買回來的。