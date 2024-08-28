父結識細6歲正妹女友　慘戴綠帽激戰家中人斷正　女兒：8點檔劇情

台灣8點檔劇集出名浮誇，但現實往往更加荒誕！有台女在網上表示，父母早年離婚，她由父親撫養成人，前年父親結交1名小他6歲的正妹，女朋友不但外表不俗，而且「很孝順又很顧家」，所以這段「兄妹戀」漸漸地被大家接受，其間台妹前往外地讀書，暑假回來才驚悉他們分手。原來父親女友出軌，對象竟是爸爸的親兄弟，即樓主的叔叔，２人趁父親不在家時，在家中激戰，剛巧父親回家撞破姦情，令到台女慨嘆「以為這種劇情只會在8點檔上演」。



父親和1名正妹交往。（示意圖/gettyimages）

父親離婚後和正妹拍拖

該名台女在網上討論區「Zuvio」表示，自己當年讀中學時，父母決定離婚，「後來就只有我爸在扶養我」。去到前年，父親結識1名正妹，對方「真的很漂亮，人也很好，超正的那種」，雖然他們相差6歲，但無阻交往，祖父母獲悉後最初反對這段「兄妹戀」，認為「年齡差距確實有點多」，但女友「很孝順又很顧家」，所以兩老愈來愈接受她。

父親直擊兩人在家中激戰。（示意圖/gettyimages）

父親直擊女友家中出軌

其間樓主在外地讀書，到了暑假回來才知道他們分手。後來驚悉分手真相，樓主的叔叔「單身、也是蠻帥的」，叔叔竟和父親的女友偷腥，「他們趁我爸不在家時，在我們家發生關係」，剛好父親出差提早回家直擊一切，由於叔叔仍和祖父母同住，所以父親索性不會前往祖父母住所吃飯，祖父母不知道箇中原因。

兩人最終分手。（示意圖/gettyimages）

台女：8點檔劇情上演

樓主形容「現在家裡氣氛超級尷尬」、「以為這種劇情只會在8點檔上演，沒想到竟然出現在我的生活中」 。網民留言指，「哇！中年人的戀情這麼刺激的喔」、「果然女人永遠可以分裂男人間的關係」、「真會玩」。

（Zuvio）