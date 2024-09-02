60歲與54歲大媽賣淫專接待外勞　素顏上庭認罪　求從輕發落終咁判

馬來西亞發生大媽賣淫案件。當地2名分別60歲及54歲的華裔大媽，被控在商業區專門向外勞提供性服務，其後被警方拘捕，同時在房間內檢獲1個未使用的保險套、1瓶潤滑劑，以及2根寫上價值50令吉（約89港元）的木棒。2名女被告日前素顏被押上法庭受審，並在庭上認罪，並懇請能輕判，最終各被判罰款1,500令吉（2,700港元），她們在朋友的協助下繳付罰款，立即離開法庭。



女被告周寶梅（紫衣）和周金春（橙衣）素顏上庭認罪。（網上圖片）

每名嫖客收費曝光

涉案女子分別是60歲周寶梅和54歲周金春（皆為譯音），案發現場是麻坡峇吉里1幢商業中心2樓第3間房和第4間房，控罪指，本年8月22日下午約5時15分，當時警方突擊搜查上址，發現2名被捕女子分別在房間內，各自與1名孟加拉籍外勞嫖客共處。

女被告周寶梅（紫衣）和周金春（橙衣）素顏上庭認罪。（網上圖片）

警方分別在房間內發現1個未使用的保險套、1包紙巾、1瓶潤滑劑、1卷廁紙，以及2根寫住價值50令吉的木棒。經調查後，警方相信她們在房內提供性服務，每次交易收費50令吉，有關行為抵觸刑事法典第372B條文（招募賣淫），一旦罪成，可被判處入獄1年以上或罰款，抑或兩者兼施。

法官各自判處每人罰款1,500令吉（2,700港元）。（示意圖/gettyimages）

被告獲友人助繳罰款後離開

案件本年8月27日在麻坡第一推事庭審，她們被控賣淫罪，沒有濃妝豔抹，素顏出庭應訊，她們在推事面前認罪，同時請求從輕發落，最終各被判處罰款1,500令吉（2,700港元），但若無法繳付，必須以2個月監禁代替。被告得到朋友協助繳交罰款，繼而匆匆離開法庭。

（綜合）