荔枝角操普通話男女向途人索錢坐車　女街坊稱拒絕後被搶袋兼咁鬧

荔枝角街坊要注意了！近日有女生發帖，表示於荔枝角回家途中，突遇1對操普通話的男女途人問路，對方表示沒有散銀坐車，向樓主索要金錢。惟樓主拒絕後，突被男子搶走手中1袋東西，男子更反罵她「買咁多嘢點會冇錢」。樓主驚呼出聲，並乘對方錯愕時奪回東西跑走。不少網民都建議樓主報警，「呢啲唔係騙子，直頭係賊喎」、「要報警喎，明搶」。



有荔枝角女街坊遇到1對操普通話的男女途人借問路為由，再索取金錢坐車。（資料圖片）

該女生在社交平台Threads上發帖分享是次遭遇，表示日前在荔枝角郵局附近遇上騙子。當時她下班後買食物回家，突然遇到1對男女途人以普通話問路。該女子表示急去東涌大嶼山，但是沒有散紙，於是向樓主索要金錢，又表示「買2支水都得」。

樓主留意到對方使用的是蘋果最新款、最高規格手機，即時拒絕給錢，豈料男子突然伸手搶去樓主手中1袋東西，「然後個男人一手搶咗我袋嘢，一路講『你買咁多嘢點會冇錢』」。樓主被嚇得放聲尖叫，同時看向街上另一邊無人的方向。該對男女被樓主的反應嚇呆，樓主趁機奪回該袋東西，拔腿就跑。而他們反應過來後，追着樓主跑了一段路才停下來。

當樓主拒絕後，突被男子搶走手中1袋東西。（示意圖，非當事人，GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人都對該對騙子的猖狂行為表示震驚，「好恐怖！黐線㗎，好彩你走到」、「放工時間咁多人都咁狼」、「係咪黐線仲搶你袋嘢」。亦有人建議樓主報警，「當街當巷搶嘢，呢啲唔係騙子，直程係賊喎」、「仲要追你半條街，黐線㗎，你可以報警備案」、「要報警喎，明搶」。

（Threads）