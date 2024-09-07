白露節氣｜6大禁忌逐個數「切忌裸露」有原因　2類人沖煞注意安全

9月7日迎接「 白露」節氣，白露來臨後，早晚的天氣會明顯變涼，能感受到秋天的氣息。台灣命理師小孟老師分享「白露」時節要注意的禁忌，屬龍與星座是雙魚座的人容易沖煞。



小孟老師在「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」粉專發文表示，在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月7日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。

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小孟老師也分享「白露」禁忌，如下：



1、穿衣不宜裸露：

白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，容易感冒著涼。

2、禁喝冰水：

白露天氣轉涼，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。

3、忌過度運動：

白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，身體淤堵會有損健康。

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4、睡覺冷氣不宜調太低：

冷氣調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。

5、忌夜晚不蓋被：

白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6、沖龍與雙魚座：

屬龍與雙魚座這兩類人，外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。

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