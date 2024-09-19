警犬被困警車13小時活活熱死！警員認疏忽痛失「好拍檔」兼被檢控

酷熱天氣加粗心大意釀成悲劇！美國有1名副警監，在炎熱天氣下竟忘了好拍檔警犬仍在車上，13小時後才發現，好拍檔已活活被熱死在攝氏32度高溫車廂中，而警員看到好拍擋屍體被抬出車廂，悲痛得在旁吼叫，因他以為自己下班時已帶身牠下車。他早前被控虐畜罪。



副警監齊格勒（Daniel Zeigler）早前忘了帶「好搭檔」警犬荷魯斯下車，讓牠被困在攝氏32度高溫車廂活活熱死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件發生於今年6月20日，美國密蘇里州薩瓦納警察局（Savanah Police）副警監齊格勒（Daniel Zeigler）當日結束執勤後，忘記帶「好搭檔」警犬荷魯斯（Horus）下警車，荷魯斯被困在攝氏32度高溫車廂活活熱死。13個小時後由警察局長文森特（Dave Vincent）通知他荷魯斯被發現死在警車內。

荷魯斯是一頭德國牧羊犬，2021年加入薩瓦納警察局成為一份子，在該部門工作已3年。據報1名目擊者指，他們在警車附近看到荷魯斯被抬出車外，當時牠已死去，而齊格勒悲傷得在旁吼叫，因為他「以為自己下班時已把荷魯斯帶下車」，難以接受牠的死訊。

車內系統曾被手動關閉或停用

由於當地警車有項特殊配備，就是當車內溫度超過約攝氏32度時，車輛喇叭會反覆鳴響，同時自動搖下後車窗及啟動風扇；可是，調查人員發現車內系統運作正常，代表荷魯斯死亡當天，系統曾被手動關閉或停用。

齊格勒其後向局長文森特承認過失，早前被控虐畜罪。而荷魯斯被埋葬後，獲匿名捐贈者於上月為其購買1塊永久墓碑，社區居民也在本月7日，為荷魯斯舉行告別式，以紀念牠為社區服務了3年。