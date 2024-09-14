買下午茶主管畀少錢！女生上網問點算？　結局超展開網民驚揭1事

打工仔有時要為公司或同事們掏錢，隨後出公數報銷。台灣1名女生在網上表示，日前主管叫她購買下午茶，總共536新台幣（約137港元），主管事後卻只轉帳500新台幣（約128港元），尚欠36新台幣（9港元），台女不知如何回覆可收回尾數，在網上求助。許多網民指「主管在其他公事上有沒有特別照顧你？如果有的話，那真的無需糾結」、「主管也太沒格局了吧，如果是我會轉600給你，畢竟你去幫忙」。



帖文廣傳後，台女表示主管意外見到帖文，隨後轉賬尾數道歉，表示「下次直接跟我說沒關係」。不過部份網民質疑事件真確性，指出數個月前已見過類似帖文，只是銀碼不同，懷疑是「複製文」。



主管叫樓主幫手買下午茶，總數536新台幣（約137港元）。（《和解在後》電視劇照）

該名台女在Threads表示，日前主管叫她幫手買下午茶，總數536新台幣（約137港元），主管事後表示已經轉帳，但樓主見到只是收到500新台幣（約128港元），還有36新台幣（9港元）未付。

主管只轉賬了500新台幣，還有36新台幣未付，樓主不知如何回覆。（《和解在後》電視劇照）

樓主不知如何回覆，在網上求教，大量網民指出「36塊根本不該計較」、「我覺得他不是故意的，所以我會跟主管說『總額$536喔，明天買，我再一起算』」、「36雖然是小錢，但是是幫買的…可以不用計較，但我認為要讓主管知道他少給」。

主管發現帖文即轉賬尾數

樓主事後再發帖，顯示主管再轉多36新台幣，原來對方意外見到帖文，補回餘額後表示「抱歉，沒注意到」、「下次直接跟我說沒關係」。網民指出「好討厭這種人，什麼沒注意到，00跟36差很多欸」、「主管看到然後道歉也補給錢，已經很不錯了吧？ 旁觀者沒必要講的好像人家心機多重」。

樓主發出帖文交代事件，主管意外見到帖文，補回餘額後表示「抱歉，沒注意到」。（Threads圖片）

網民質疑為「複製文」

亦有網民質疑事件純屬虛構，數個月前已見過類似帖文，只是金額不同，認為是吸引流量的「複製文」，「這篇本來就是複製文呀？早幾個月已經看到了，google一下馬上找到」，也有人笑言可能是主管通病。

有網民找出過去類似帖文，質疑屬「複製文」。（Threads圖片）

（Threads）