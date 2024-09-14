同新娘有仇？女網紅平時衣着火辣　參加婚禮穿這樣　網民批搶風頭

參加婚禮時，不搶新人風頭「是常識吧」！澳洲女網紅斯凱恩斯（Tahlia Skaines）出席親友的婚禮時，身穿火辣洋裝，領口深至肚臍，露出大片肌膚，清楚見到大半胸部，令許多網友傻眼不已。有留言大讚「好靚」、「人美衫靚」，但不少人批評她想搶新娘風頭，「認真嗎？即使沒有服裝要求，是否忘記了你不是主角？」、「你去仇人的婚禮？」。



斯凱恩斯出席婚禮，身穿1套白色洋裝，深V領口去到肚臍位置。（Tahlia Skaines IG圖片）

29歲斯凱恩斯（Tahlia Skaines）在澳洲出世，經營instagram帳號，不時分享性感照片，吸引83萬人追蹤，2017年6月，她更被雜誌《GQ》澳洲版評為「本周女性」。

斯凱恩斯近日在instagram上載多張照片，可見她身處印尼峇里島烏魯瓦圖，有人正在布置婚禮場地。她身穿1套白色洋裝，深V領口去到肚臍位置，露出大片肌膚和大半胸部，她形容「慶祝愛的美好1天」。

斯凱恩斯不時分享性感照片，吸引83萬人追蹤。（Tahlia Skaines IG圖片）

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照片引來大量網民留言，部份人大讚「着得好靚」、「女神」，但亦有人質疑為何要搶新娘風頭，「新娘不是你」、「搶了新娘的風頭」，又批評服裝太低俗，認為她想博眼球，事件引來媒體報道，斯凱恩斯一直沒有回應。

（綜合）