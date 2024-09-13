救護車閃燈鳴笛趕路！私家車堅持等燈號35秒拒讓　網民鬧衰斥犯法

駕駛者遵守交通規例固然是好，但都要適時讓路予緊急車輛！有司機在馬路等燈時，遇到正閃燈鳴笛，相信是前往救援的救護車，不過救護車前方的私家車卻堅持不讓路，即使左邊行車線的士已扭軚至左邊，示意對方駛離以讓救護車離開，但司機仍無動於衷，最終救護車要等候35秒方能趕去救援，故質疑：「對比緊急白車，5分（沒有遵從交通燈指示，可被記5分）真係咁重要？」



片段引來網民非議，不少人批評私家車自私，阻礙救人，「冷漠」、「希望大家都將心比心，可以讓到就盡量讓俾救護車」；亦有人提醒「唔讓執勤中嘅救護車反而可以（被）告」，駕駛者只要記下相關資料，則毋需擔心涉違法，「記清楚時間地點，最好有埋緊急車輛車牌，就算相機影到唔扣分」。而法例列明車輛需讓路予正響警報及閃燈的緊急救援車輛，任何人無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元。



有司機無視救護車閃燈鳴笛，堅持在燈口位等候轉燈惹議。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約1分鐘片段，質疑稱「5分對比緊急白車，5分真係咁重要？」。從片中畫面可見，片主當時沿中線行駛，並於燈口處停下等候轉燈，其間右線有輛本田（Honda）私家車駛至，對方亦停於燈口處等待轉燈。

私家車堅持等燈 拒讓路救護車

未幾1輛閃燈鳴笛救護車駛到私家車車後。雖然中途有校巴從私家車前方駛過，但只短短2至3秒時間，之後路面情況應容許司機「扭軚」或駛前讓路，左邊行車線的士亦扭軚至左邊讓出空間，方便本田駛開讓路給救護車，不過本田司機沒有反應。最終救護車等候近35秒，直至交通燈號轉為綠燈時，本田司機轉右離開，救護車才得以繼續趕往救援。

網民批司機冷漠

片段一出隨即有網民批評私家車司機「冷漠」，「啲蛋散平時就大大腳油衝燈，有親白車消防車閃晒燈就企定定係到」、「自己屋企人都試過有緊急情況需要救護車嚟協助，希望大家都將心比心，可以讓到就盡量讓俾救護車」。樓主補充，當時其行車線最前方的的士曾扭軚至左邊，應打算讓路予私家車，再供救護車離開，不過司機見狀仍是「無反應」。

有網民指若路上遇到緊急車輛，「唔讓執勤中嘅救護車反而可以（被）告」，「我會照讓，試過對面線有白炸（白鮓，指交通警員）同白鴿籠（偵速攝影機），最後無事發生」，並建議司機應自行記下相關資料，「記清楚時間地點，最好有埋緊急車輛車牌，就算相機影到唔扣分」、「唔好一早讓，等佢貼住你先郁車就OK」，同時提醒，「不過你讓緊急車通常都係前少少再靠埋一邊，如果你照衝嗰盞燈，就算唔抄你，撞到其他車都係你不小心（駕駛）」。

片主指，其行車線最前方的士曾扭軚至左邊讓路，惟私家車司機仍無動於衷。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

駕駛者必須讓路予緊急車輛

根據香港《道路交通（交通管制）規例》第374G章第18條「沒有遵從交通燈的指示」列明，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款1萬元。

不過，同一章節內的第46B條亦規定，道路上駕駛者「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」，任何人無合理辯解而違反以上條文或規定，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元。

（facebook「車cam L（香港群組）」）