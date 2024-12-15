搭長途機增「經濟機艙症候群」風險　心臟科專家教選最佳座位避險

很多人去旅行最怕就是乘搭長途航班，在小小的機艙座位不能動彈確實難受，原來長時間久坐更有機會患上俗稱「經濟機艙症候群」的深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis，DVT），嚴重或會致命。有心臟科專家指出，即使乘坐商務艙，也有患上深度靜脈血栓的風險，建議乘坐飛機時，最好選擇走廊位置，方便活動。



在機艙座位長時間久坐有機會患上俗稱「經濟機艙症候群」的深度靜脈血栓。（示意圖／資料圖片）

久坐血液回不順 嚴重可致猝死

根據本港醫院管理局資訊顯示，深部靜脈血栓是由於深層靜脈被血液阻塞所致，其病變可影響 任何部位的深層靜脈，較常發生於下肢靜脈。

台灣衞生福利部國民健署亦指，由於由於長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，而引起血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓，由大腿部位，然後漸漸擴至心肺部位。一旦站起來，血栓到達肺部，引起呼吸困難、胸痛，嚴重時會陷入虛脫，甚至猝死。

每5000次飛行就有1名患者

新加坡顧問心臟科專家帕里克接受外媒訪問時表示，每5000次飛行中就有1名患者，因長途飛行而可能患上深度靜脈血栓，雖然長途航班有較大風險，但短程也可能會出現相關症狀，並指「有數據顯示4小時都夠長」。

專家認為，要避免患上深部靜脈血栓的最簡單方法就是坐在靠走廊的座位，就能多起來活動。（示意圖／資料圖片）

選坐靠走廊座位可多活動

美國明尼蘇達州羅徹斯特梅奧診所（Mayo Clinic）則指，肥胖者、60歲以上、服用避孕藥或採用荷爾蒙替代療法（HRT），以及吸煙族群，患上深部靜脈血栓的風險更高。診所提醒一些降低風險的方法，包括多喝水、飛行期間多起來站立和走動，坐在座位上也可以繞轉腳踝或穿着壓力襪等。帕里克認為，要避免患上深部靜脈血栓的最簡單方法就是坐在靠走廊的座位，就能多起來活動。