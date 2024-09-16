搭巴士睡過龍　港男醒來竟被鎖巴士慘呻上班遲到　網民教1招自救

返工遇到塞車遲到好平常，但有人的遲到理由卻令人傻眼。有港男早前在社交平台分享返工遲到的糗事，他指自己上班時在巴士上層睡得太熟，醒來發現已「人去車空」，自己則被鎖在車廂內，導致返工遲大到。他更拍下被困車廂影片，隨即在網上瘋傳。



帖文一出引來不少網民留言，「好慘，睇嚟你真係好眼瞓」、「呢鑊嘢你好可能一世都記得」。也有網民分享類似爆笑經歷，「我試過瞓到巴士已經返到車廠入油，落到下層時嚇死個司機」。



樓主在帖文問道「點解返工遲到？」，指自己上班時因爛瞓被鎖在巴士內。（Threads圖片）

有港男早前在Threads上發文及影片，問道「點解返工遲到？」，從他發布的影片可見，他站在巴士的下層，車門已被關上，而車內無司機及其他乘客，只有樓主獨對鎖了的車門。

樓主又指因為在巴士上層睡得太熟，巴士到達總站後，司機已下了車及鎖車，「直接俾人鎖噝車上面」，成了遲到原因。

帖文一出，不少網民留言「司機落車前要巡車架！！！」、「好慘，睇嚟你真係好眼瞓」、「呢鑊嘢你好可能一世都記得」。有人則教樓主如何按掣開門自救，「自己撳掣（太平門掣）離開巴士車廂」，「前門望下門框有個黃色邊紅色開門掣，開門在安全情況下離開，記得撳返車外面嘅綠色閂門掣閂門」。

網民：「好慘，睇嚟你真係好眼瞓。」（影片截圖）

影片可見巴士已停在總站，但司機及乘客已下車。（影片截圖）

網民分享類似「被困」爆笑經歷

也有不少網民分享類似經歷，「試過坐巴士，去到總站唔知醒，好在巴士司機叫我」、「我試過半夜飲醉咗瞓咗喺架巴士，但個司機收車冇鎖，直接行返出去」、「我試過瞓到，巴士已經返到車廠入油，落到下層時嚇死個司機」。

有人甚至在巴士上睡了幾程車，「之前坐89D返學，瞓覺瞓到藍田站嘅時候有少少醒，但係唔知點解繼續又瞓返，跟住返返去馬鞍山又係有少少半睡半醒但係唔知做乜嘢，我選擇繼續瞓（可能諗住瞓到返屋企落車唔返學掛），但係最後醒返已經差唔多準備又上公路出九龍，跟住第二次同樣又係瞓到去藍田站，但係又係半睡半醒之間唔知點解選擇繼續瞓，跟住期間又半睡半醒望到架車行緊觀塘道，但係架車好似冇着燈，後尾架車唔知做乜嘢去咗樂富之後俾個司機叫醒咗」。

有網民甚至試過睡到巴士已改了路線，「我嗰次要搭269C返工，一上車肯定係瞓覺，醒嗰陣發現以下嘅事情，車長換咗人；架車轉咗牌變68X；行車方向係入新界方向（仲要已經行到青衣就到汀九橋）」。