她在球場當眾脫衣稱：好害羞　影片瘋傳被怒斥博出位：現場有小孩

在比賽的球場內當眾脫衣，真的好嗎？近日台灣1名女網紅於棒球比賽場的觀眾席上當眾更衣，脫去薄衣只剩粉色蕾絲內衣，酥胸半露令旁邊男士們側目，影片其後在網上瘋傳，惹來網民熱議。雖然有人形容場面火辣，很希望能親身看到，但更多人抨擊網紅行為是「博出位」，又指當日很多家長帶同小朋友進場，卻看到「兒童不宜」的畫面，不禁留言叫該網紅「請自重」。



台灣女網紅「映辰」在球場內當眾脫衣更衣，全場觀眾目光瞬間被吸引。（網上影片截圖）

球場男士直擊更衣過程

台灣中華職棒的棒球隊「味全龍」連日於大巨蛋主場進行3連戰，大批支持者到現場支持。

其中台灣女網紅「映辰」於IG上傳1段「更衣」影片，引來網民熱議。而這段名為「看球賽看到很熱」的片中可見，她邊脫下薄衣邊說「好害羞喔」、「直接要弄掉哦，真的假的」，只餘粉色蕾絲內衣，酥胸半露十分性感，旁邊的男士們紛紛偷看春光，直擊她換上球衣。

台灣女網紅「映辰」在球場內直接脫衣。（網上影片截圖）

網民：為了紅真的不擇手段

身材惹火的「映辰」經常於IG曬出大尺度的照片，影片上傳後即惹網民爭議，有網民留言表示支持：「謝謝您，這是可以免費看的嗎」，「姑娘請自重，不穿球衣也好看的」。

不過亦有網民直斥其舉動不當，質疑「博出位」、「刷流量」，炮轟「請思考一下，當天場合很多家長帶孩子，適合嗎！？」、「為了紅真的不擇手段」，甚至有些人認為她的行為有點過火，批評道：「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」。

（綜合）