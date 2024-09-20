信唔過銀行！婆婆將2萬多元鈔票埋泥土下　遭蟲子咬爛變碎片慘了

辛苦攢下的積蓄恐化為烏有，任誰都難以接受！內地1名婆婆因沒受過教育不識字，加上不信任銀行，遂將辛苦存下的2萬多元人民幣鈔票，以膠袋包裹保存，藏放在自家土地的泥土裏。近日婆婆需要用錢時，便從泥土挖出現金，但或許因長期埋在潮濕的土壤，鈔票已被蟲子咬爛變得破碎，幾乎無法辨認，讓她很是傷心。婆婆的媳婦慨嘆雖然錢不算多，但「這些錢基本上是她（奶奶）大半輩子的積蓄」，如今只好前往銀行，查看能否兌換。



內地有婆婆以膠袋包裹鈔票，埋藏在自家土地裏，卻慘被蟲子咬爛。（微博影片截圖）

鈔票埋藏在自家土地被蟲子咬爛

內地微博報道，湖北黃岡市有民眾於9月16日（周一）在網上發布短片，分享家中婆婆因長時間將鈔票藏於泥土中，直至近日需要用錢挖出時，卻發現鈔票已被蟲子咬爛。從影片可見，2個透明膠袋內載有多張100元人民幣的紙鈔，不過幾乎大部份鈔票都已被咬爛，有些更變成碎片，已難以分辨，明顯已無法正常使用。

婆婆觀念：錢放在手邊才安全

據婆婆的媳婦透露，其奶奶今年已經70多歲，腿腳也不方便，平日省吃儉用才存了25,000元人民幣（約27,460港元），而她亦因為不識字、生怕錢被人偷走、以及對銀行的安全性心存疑慮，想着「錢放在手邊才安全」等等原因，於是便以塑膠袋包裹好鈔票，再將它藏在自家的土地裏。

婆婆的媳婦又指，「這些錢基本上是她（奶奶）大半輩子的積蓄」，對方看到辛苦攢下的錢被蟲子咬爛變從碎片，很是傷心。由於適逢中秋節，所以她只好待假期過後，再前往銀行看看能否兌換。

婆婆因對銀行安全性心存疑慮，認為「錢放在手邊才安全」，故將鈔票藏放自家土地裏。（示意圖／GettyImages）

網民：好歹買鐵盒

事件引來內地網民關注，有人覺得婆婆存放鈔票方法的確不靠譜，「好歹買鐵盒」、「放銀行又不牢靠，放土裏也不行，換成金條多靠譜」、「看這破損程度，能兌換一半估計就不錯了」；惟有人認為鈔票至少不是被燒爛，「這個至少比火燒的好辨認，銀行應該能幫忙挽救大部分損失」。

根據深圳市公安局的網頁顯示，以下3種情況下，受損的鈔票仍能獲全額兌換，如破損極微；雖然有破裂，但片片都能吻合；污損熏焦，但簽章號碼、文字、花紋等都可辨認的。至於破損部分不足全張鈔票的4分3，則能獲半額兌換。

而不能兌換的鈔票包括，經火燻水浸、油漬、塗染券，經辨別無法辨識認真偽的；餘留部分不足2分1的、成張不能拼湊吻合、破損不通用的鈔券，如樣本券、作廢券等。

（綜合）